MST volta a invadir a Cooplaf e convoca invasões em outras regiões de MS

O mesmo grupo ligado ao MST que teria invadido a Fazenda de propriedade da Senadora Tereza Cristina invadiu a área da 7 hectares da Cooplaf – Cooperativa Agrícola Mista da Pecuária Leiteira e de Corte e da Agricultura Familiar – A denúncia foi feita na tarde de hoje trata-se de um grupo de aproximadamente 150 pessoas que está realizando invasões na região de Terenos como parte da nova estratégia do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra.

Ainda no dia de ontem em grupos de WhatsApp o líder do MST na região de Terenos Matusalém Mendes teria divulgado um a mensagem conclamando integrantes do MST para novas invasões que teria como alvo os assentamentos de Nova Querência, Ouro Verde e também da região do Quebra-Côco. Outro alvo do movimento seria a usina Santa Olinda que já foi invadia outras vezes e é uma área reivindicada pelos integrantes do MST.

A Cooplaf foi fundada em 23 de abril de 2014 no município de Terenos é referência em produtividade, logística e comercialização de produtos da agricultura familiar. Atualmente a cooperativa tem o predomínio de mulheres na composição de sua diretoria. Atualmente a Cooplaf é composta por 548 produtores rurais que se concentram nas atividades leiteiras e produção de hortifruti para o abastecimento em laticínios, supermercados, cozinhas industriais e restaurantes. Os produtos desses cooperados também chegam às escolas e instituições públicas em Campo Grande, Sidrolândia e Dourados por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Os títulos definitivos para os assentados do Santa Mônica foram entregues pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2019.

As ações do MST deem se estenderem também para outras regiões do estado como, por exemplo, as propriedades rurais localizadas no município de Itaquiraí já estão circulando convocações nesse sentido em grupos de WhatApp.

