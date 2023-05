MS tem 852 casos de estupro e abuso de crianças e adolescentes

Fechando o Maio Laranja, mês de combate ao abuso e à exploração sexual infantil no Brasil, o deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos) subiu à tribuna da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), nesta quarta-feira (31), para lamentar o alto índice de estupro e abuso a crianças e adolescentes no Estado. “Hoje termina o mês alusivo e, segundo a Secretaria de Segurança Pública, infelizmente, foram confirmadas 852 crianças e adolescentes abusadas, estupradas, em MS, até o dia de hoje”, disse Rinaldo.

A arte foi entregue em 278 escolas do Estado e uma equipe multidisciplinar formada por psicólogo, assistente social e advogado, além do deputado, realizou palestras sobre o tema. “Essa equipe vai continuar o trabalho permanentemente sobre o tema. Demos diversas entrevistas para a imprensa, várias tvs, oito rádios, fizemos blitz informativas no Centro e na grande Aero Rancho, porque isso está longe de ser um assunto de esfera partidária. Estamos falando de vidas, que por sua fragilidade física e emocional não conseguem se defender”, considerou Rinaldo.

O parlamentar ainda aproveitou para parabenizar as forças de segurança atuantes no Estado. “Elas têm cumprido seu papel. Acredito que com esse aumento da divulgação, a possibilidade do aumento de denúncias cresça e, consequentemente, vamos permitir que crianças e adolescentes sejam mais protegidas e seus agressores vão, enfim, para cadeia”, defendeu. Por fim, Professor Rinaldo ainda fez um apelo ao governador do Estado, Eduardo Riedel (PSDB) e ao Conselho Regional de Medicina (CRM), que proibiu a atuação de médicos no Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) recém inaugurado na Casa da Mulher Brasileira, em Campo Grande.

