MS consolida novas rotas aéreas e volume de passageiros já é 36% maior em 2022

Por Michelly Perez e Bárbara F. Bejarano [Jornal O Estado MS]

Campo Grande está consolidando cada vez mais espaço com as novas rotas aéreas que chegaram até a Capital. Segundo a Infraero apenas no comparativo entre os dois primeiros meses deste ano, com o mesmo período do ano passado, o número de aeronaves que desembarcaram e pousaram no aeroporto da cidade foi 20.53% maior, o que impactou diretamente no incremento de 36,71% no volume de passageiros.

Contudo, investimentos em melhorias de aeroportos em diferentes cidades do Mato Grosso do Sul, ampliaram o leque de possibilidades e pelo menos, três novos itinerários nacionais já foram implementados. A expectativa é de que nos próximos meses, a população do Estado receba outras duas rotas.

Após dois anos contabilizando prejuízos pela pandemia, o turismo em Campo Grande, Bruno Wendling, diretor-presidente da FundTur (Fundação do Turismo em Mato Grosso do Sul) comemora a boa procura de turistas e destaca que só neste ano, a procura já obteve recorde.

“Houve uma retomada boa no último quadrimestre, os dados observatórios do quadro de Turismo Observatório do Estado e de Bonito, lugar onde tem o maior fluxo, foi recorde atrás de recorde. Desde de dezembro de 2021. Janeiro agora de 2022 foi o melhor janeiro dos últimos sete anos. Entendendo que a pandemia está sendo equalizada e tirando a contaminação e da confiança das pessoas em viajar, ações de seguranças em relação a COVID-19. A expectativa é ótima e o crescimento nos lugares como Bonito e Pantanal já se mostrou muito melhor do que em 2020 e 2021”, destacou.

Wendling afirma que o MS está preparado para receber os turistas neste ano, uma vez que em Bonito há uma taxa de 52% de ocupação e Campo Grande de 50%. “Tem capacidade instalada para receber o dobro de turistas, apesar de não haver crescimento tão alto porque não se cresce rápido. Estamos prontos como ótimas hospedagem e atrativos nem se fala, em lugares como Serra da Bodoquena e Pantanal e até atividades de aventura nos entornos de Campo Grande e até na região norte, como Costa Rica e Alcinópolis estão recebendo bastante fluxo”, pontua.

A biossegurança nos hotéis e passeios continuam sendo exigidos “Mesmo com o decreto do fim da pandemia, creio que mesmo assim alguns protocolos vão se manter, como máscara e a utilização do álcool em gel. Algumas coisas vieram para ficar, sobre o uso de máscara vai depender de cada estabelecimento”. Vale lembrar que a comprovação de vacina não vai ser necessária.

Novos destinos

Tido como um dos principais destinos do ecoturismo brasileiro, o município de Bonito recebeu em 2 de dezembro o primeiro voo direto do Aeroporto de Congonhas em São Paulo. Atualmente, a cidade recebe dois novos voos semanais ligando os aeroportos de Congonhas (CGH) e de Bonito (BYO), sempre às quintas-feiras e domingos. Os voos são operados com o jato Boeing 737-700, com capacidade para 138 passageiros. No dia 31 de janeiro, a Azul inaugurou voo entre Ponta Porã (MS) e Campinas (SP) pelo aeroporto de Viracopos. Desde então, as ligações entre ambas cidades, acontecem quatro vezes por semana (segunda, quarta, sexta e domingo). Contudo, a partir do mês de abril, a rota será diária. A companhia utiliza a aeronave modelo Embraer E1, com capacidade para 118 passageiros e a duração da viagem é de 2h35.

Quem também recebeu novas rotas foi o aeroporto de Três Lagoas, que desde o dia 1 de fevereiro retomou os voos comerciais pela Empresa Azul para o aeroporto de Viracopos (SP). Com o incremento na demanda,

a direção do aeroporto por possibilitar os voos comerciais diários, desde o dia (08) daquele mesmo mês, com exceção das quintas-feiras.

Dados operacionais

Dados repassados pela Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária) indicam que apenas no Aeroporto Internacional de Campo Grande, o mês de fevereiro deste ano contabilizou 498 pousos no mês, além de outras 498 decolagens. Com isso, o volume mensal de passageiros que embarcaram na unidade em fevereiro foi de 39.963 pessoas. No mesmo período, 43.236 pessoas desembarcaram na Capital.

No mês anterior, janeiro, pelo menos, 631 aeronaves pousaram em Campo Grande e outras, 633 decolaram. Com isso, o número de passageiros que deixaram a cidade foi de 65.088 pessoas, além disso, 68.889 passageiros desembarcaram na Capital.

Com isso, os dois primeiros meses do ano consolidaram a marca de 1.129 pousos na “Cidade Morena”, bem como outras, 1.131 decolagens. O que representa em um aumento de 20.53% na comparação com os dois primeiros meses de 2021, o número de pousos no aeroporto de Campo Grande foi de 938 aeronaves, bem como 937 decolagens.

Além disso, no total, 217.176 passageiros passaram pelo aeroporto da Capital neste ano, o que também representa em uma diferença de 36,71% na comparação entre os dois primeiros meses de 2021 e 2022, quando 158.857 passageiros passaram por Campo Grande.

Apenas em fevereiro do ano passado, 2021, a Capital recebeu 445 pousos e 443 decolagens,

movimentando a 69.174 passageiros. Em janeiro, o número de pousos foi de 493 e de 494 decolagens. Além disso, 89.683 passageiros passaram apenas pelo aeroporto de Campo Grande.

Em todo o ano passado foram contabilizados 12.664 pousos e decolagens nos 12 meses em Campo Grande. O volume total de passageiros também foi significativo com 1.031.542 pessoas.

Novos itinerários previstos para os próximos meses

Além dos investimentos e novas rotas já consolidadas para o Mato Grosso do Sul, a expectativa é de que a partir do dia 2 de maio deste ano, uma nova rota interligando Corumbá a Campo Grande inicie as operações. A companhia Azul responsável pela operação, já começou a vender as passagens com valores promocionais de R$ 267,47. As decolagens entre as duas cidades devem ocorrer inicial aos sábados. A aeronave utilizada para o traslado serão os jatos da Embraer 195 E2 que transportam até 136 passageiros.

Recentemente, a Azul anunciou o voo direto ligando as cidades de Presidente Prudente e Campo Grande, a partir do dia 4 de abril. Os voos acontecerão de segundafeira à sábado, com aeronaves ATR 72-600, com capacidade para transportar até 70 clientes.

