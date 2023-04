Moradores pedem apoio de vereadores após desmatamento

Preocupados com desmatamento e risco de deslizamentos em terreno, moradores da região da Travessa Dona Sabina e Rua Iara, no Jardim dos Estados, foram recebidos na manhã desta quarta-feira, dia 19, pelo vereador Carlos Augusto Borges, Carlão, presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, e pelos vereadores Coronel Villasanti e William Maksoud. Os parlamentares garantiram apoio para verificar a situação junto à Prefeitura de Campo Grande e Ministério Público Estadual.

Os moradores entregaram um dossiê com vários dados sobre a situação da região, na margem direita do Córrego Prosa, contendo laudos e fotos que comprovam os riscos. Várias árvores foram cortadas e toda mata retirada do terreno, que fica no final da Rua Sete de Setembro, durante um final de semana no começo de março. Desde então, a cada chuva, a preocupação é que o terreno possa ceder e acabe prejudicando as casas.

A doutora em Tecnologias Ambientais Celina Dias fala da legislação que proíbe edificações em áreas de riscos. Ela explicou que o Córrego Prosa tem suas áreas de risco na margem direita, as encostas. “Não temos nenhuma legislação que autorize edificações em áreas de riscos. No entanto, temos um problema evidenciado de área de risco na região do Córrego Prosa, no final da Rua 7 de Setembro e já encontramos rachaduras na encosta, com declividade superior a 45%, segundo pesquisas levantadas”, disse. Ela destacou a importância do apoio dos vereadores, da mobilização de ambientalistas para que o Município se desenvolva, tendo atenção às áreas de risco, onde edificações não podem ser construídas.

Representando os moradores, Maria Luiza Pimenta, conhecida como Lucka Pimenta, contou que todos estão sentindo na pele o drama da insegurança. “Mexeram no terreno, desmataram, o terreno está todo rachado. Tem risco de deslizamento, a encosta inteira está rachada”, disse. Ela acrescentou que há risco também para quem transita pela Avenida Ricardo Brandão. “Estamos felizes com a receptividade dos vereadores, a gente sente que a voz do povo está sendo ouvida e acolhida, o que realmente dá um conforto”, disse.

O vereador Coronel Villasanti disse que a Câmara vai pedir aos órgãos competentes para verificarem o que está acontecendo na região. “Há um empreendimento no local que, em tese, está revestido de alguma ilegalidade na questão ambiental e preservação de uma área que, pelo que se sabe, é de preservação permanente. A Câmara vai tomar as providências, através da presidência e da Comissão de Meio Ambiente. Vamos pedir aos órgãos competentes que deem um olhar diferenciado para verificar se o que está acontecendo ali, se fere as legislações pertinentes”, destacou.

O presidente Carlão destacou que a Câmara vai promover reunião com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) e Ministério Público Estadual.

