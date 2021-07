Moradores da favela Cidade de Deus ganham casa nova

Famílias carentes do Bairro Bom Retiro, em Campo Grande foram beneficiadas com a entrega de 133 casas novas. Antes elas moravam em barracos em situação precária na favela Cidade de Deus. As casas foram entregues por etapas e mais três ainda ficarão prontas.

As moradias foram construídas na modalidade Credihabita para aquisição de materiais de construção e contratação de assistência técnica para habitação de interesse social. Por meio de um outro projeto, os antigos moradores da favela foram capacitados para construírem a própria casas e ser inseridos no ramo da construção civil.

As unidades habitacionais entregues possuem dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, em 46,07 m² de área construída.