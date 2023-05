Morador de rua é encontrado morto na Capital em cima de poça de sangue

Um morador de sua de 65 anos, foi encontrado morto, na manhã de hoje (16), em uma poça de sangue, na Avenida Presidente Ernesto Geisel, na Vila Nhanhá em Campo Grande. Segundo a polícia, a vítima estava deitada de bruços e foi encontrado cinco perfurações na região do pescoço.

O idoso foi encontrado por um motorista de 30 anos que passava pelo local por volta das 5h30, quando foi abordado por moradores de rua que pediram a sua ajuda. Ao deparar com a vítima de bruços, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que ao chegar no local, constataram a morte do andarilho.

Equipes da Polícia Civil e perícia técnica estiveram no local, que encontraram cinco cortes provocados por uma faca na região do pescoço.

O caso será investigado.

