Ministra Dora Maria da Costa começa correição no TRT/MS

A Corregedora-Geral da Justiça do Trabalho, ministra Dora Maria da Costa, iniciou nesta segunda-feira (6), a correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. Até sexta-feira (10), ela e sua equipe vão avaliar o funcionamento do tribunal, o cumprimento dos prazos processuais, a adequação de procedimentos às normas legais e questões administrativas.

A ministra foi recebida pelos desembargadores do TRT/MS, acompanhados dos diretores das principais unidades judiciárias e administrativas. Na abertura dos trabalhos, o desembargador presidente João Marcelo Balsanelli afirmou o compromisso do tribunal em atender integralmente todas as recomendações que vierem a ser feitas pela Corregedoria. Por sua vez, a ministra Dora Maria apresentou sua equipe e destacou que o TRT/MS é um dos tribunais que teve o menor número de recomendações, até hoje, em relação à última correição.

À tarde, a ministra terá reunião com os desembargadores do tribunal. Amanhã (7), ela vai conhecer as instalações do Cejusc de 1º Grau e da Escola Judicial. Na quarta-feira (8), entre 9h30 e 12h, a ministra receberá pessoas interessadas em fazer reclamações e sugestões que tenham por finalidade o aprimoramento dos serviços prestados pela Justiça do Trabalho, desde que tenham solicitado agendamento prévio. Na agenda também estão previstas reuniões com juízes do trabalho. Na sexta-feira, após a leitura da ata com as conclusões, recomendações e elogios, marcada para às 9h, a ministra estará à disposição da imprensa local para entrevistas e esclarecimentos.

A correição ordinária faz parte da rotina dos tribunais e tem por finalidade verificar como está sendo feita a prestação da Justiça. O objetivo final é contribuir para o aprimoramento dos serviços judiciários oferecidos à população.

