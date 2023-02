Mato Grosso do Sul terá academia de imortais do Direito

O advogado João Paulo Lacerda da Silva está à frente da iniciativa, que, a princípio, terá 20 cadeiras

A exemplo de outras Unidades da Federação, o Estado pode ganhar, ainda neste ano, a Academia Sul-Mato-Grossense de Direito para fomentar a cultura jurídica no Estado e o ensino jurídico, bem como discutir as pautas nacionais jurídicas e políticas.

De acordo com o advogado João Paulo Lacerda da Silva, que está encabeçando o movimento de juristas do Estado para a fundação dessa Academia, a princípio a ideia é reunir 20 imortais do Direito.

“A ideia é congregar juristas que fizeram e fazem história na área do Direito em Mato Grosso do Sul para que possam se tornar imortais do Direito. As 20 cadeiras serão ocupadas por pessoas que se notabilizaram e se notabilizam no Direito sul-mato-grossense. Cada uma das 20 cadeiras será batizada com o nome de um grande jurista que já faleceu e as pessoas escolhidas ocuparão essas cadeiras para sempre”, explicou João Paulo Lacerda, informando que em breve esses grandes juristas serão reunidos para fazer a fundação da academia de imortais do Direito de Mato Grosso do Sul.

O presidente de honra da ABD (Academia Brasileira de Direito) e presidente do COPAJUB (Colégio de Presidentes das Academias Jurídicas do Brasil), jurista Roberto Victor Pereira Ribeiro, fez questão de parabenizar João Paulo Lacerda pela iniciativa de criar a Academia Sul-Mato-Grossense de Direito.

“É com muito entusiasmo e com muita honra que participo dessa mobilização encabeçada pelo João Paulo Lacerda. Todo o Brasil está irmanando em torno dessa causa e querendo inserir Mato Grosso do Sul no cenário nacional, fazendo uma conexão com a ABD para que todos juntos, congraçando esse momento jurídico atual que o País atravessa, também possamos dinamizar, equacionar e refletir nossos esforços em responsabilidade social”, declarou.

Já o vice-presidente da ABD, advogado e jurista Fábio Arthur da Rocha Capilé, enfatizou que o nascimento da Academia Sul-Mato-Grossense de Direito é um marco da cultura jurídica e para o fomento da atividade jurídica no Estado. “As pessoas distintas que vão ocupar as cadeiras levarão para a sociedade sul-mato-grossense o que há de melhor na questão do Direito”, ressaltou.

João Paulo Lacerda completou que a ABD foi criada em julho de 2018 para fomentar o ensino jurídico, discutir as pautas nacionais jurídicas e políticas. Na assembleia de fundação, foi realizada a eleição da Diretoria, tendo à frente o jurista Roberto Victor Pereira Ribeiro, que foi aclamado presidente pelos juristas presentes como reconhecimento pelo brilhante trabalho que o jurista fez na Academia Cearense de Direito, da qual era presidente.

A ABD se distingue das demais entidades jurisculturais por ser um movimento de juristas de oito Estados, que, ao longo das 40 cadeiras, destinaram 27 exclusivas de cada Estado da Federação. Foram escolhidos representantes de cada Estado para representar a unidade da Federação e o Patrono da Cadeira também é um jurista renomado nacionalmente nascido no Estado representante da Cadeira. A Academia Brasileira de Direito tem um quadro de quarenta acadêmicos efetivos, seguindo assim, as bases mananciais do pioneiro rito francês.

Os acadêmicos são profissionais escolhidos entre todos os que respiram o Direito no Brasil e, portanto, serão os legítimos representantes da comunidade jurídica nestas plagas nacionais. A escolha foi efetuada com base na produção intelectual dos profissionais, que assim, se distinguiram no mundo acadêmico.

Além dos 27 representantes dos Estados, existem as figuras de 13 juristas notáveis que se tornam efetivos pela credibilidade e pela envergadura jurídica que sustentam em suas vidas profissionais.

