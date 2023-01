Maria Rocha: Formas para doces finos

Empreendedorismo nasceu ao confeccionar forminhas para o aniversário da filha

Há 13 anos no mercado das festas, a empresa Maria Rocha Forminhas trabalha com forminhas artesanais em papel de seda e tecidos para brigadeiros, bombons e doces finos para casamentos, festas infantis, festas de 15 anos e batizados.

A embaixadora do negócio é a empreendedora e mãe de três meninas Maria Rocha, que contou sua história para o Caderno Viver Bem. “Tudo começou em julho de 2010, quando minha filha do meio ia completar 1 aninho e eu queria fazer decoração tema Minnie Rosa, mas não achei forminhas poá rosa, então resolvi fazer, aí fui atrás de tecido, papéis e pesquisei na internet alguns modelos de forminhas e com ajuda de uma amiga, modéstia à parte eu arrasei na mesa de doces”, contou.

Na ocasião da festa, Maria argumentou que a decoradora era a sua prima, que naquele momento ficou encantada com o capricho e disse que ela poderia ganhar dinheiro se investisse nesse ramo. “Um mês depois essa minha prima, que é experiente em festas, já estava encomendando várias unidades comigo.

No começo, eu não tinha conhecimento das técnicas, cores, modelos, mas ao longo do tempo fui entendendo como melhorar a qualidade das forminhas e hoje já teve semanas de produzir 8 mil forminhas, mas a produção média é de 3 a 5 mil”, acrescentou a empreendedora.

Durante a pandemia, a artesã contou que passou por momentos difíceis, tendo em vista que os eventos foram paralisados e que a sua única renda naquele momento eram as forminhas. “Tive de me reinventar fazendo bolos e empadas para vender no trabalho do meu marido.

A volta foi devagar, mas graças a Deus voltou”, disse aliviada. Cabe ressaltar que, a partir de uma festa infantil da filha, para a qual Maria não encontrava as forminhas necessárias para compor a decoração, ela descobriu um talento que se tornou sua fonte de renda, e hoje, além de atender clientes em Campo Grande e Mato Grosso do Sul, também já enviou seu trabalho para outros países como: Irlanda, Itália, Portugal e Estados Unidos.

Para conhecer melhor o trabalho da Maria Rocha siga seu perfil no Instagram: @mariarochaforminhas, e para solicitar orçamento entre em contato no (67) 99933-9117 (WhatsApp).

Tamires Santana – Jornal O ESTADO MS

