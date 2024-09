Marcelino Pereira dos Santos assume Procuradoria-Geral em Campo Grande

Em edição extra do Diário Oficial de Campo Grande de quarta-feira (26), Marcelino Pereira dos Santos foi nomeado para o cargo de Procurador-Geral do Município da Prefeitura Municipal de Campo Grande, após exoneração de Alexandre Ávalo, a pedido do próprio.

A nomeação tem efeito a contar de 25 de setembro de 2024. Marcelino Pereira é servidor de carreira do município e exercia a função de procurador adjunto desde 1994.

Ele é graduado em Direito pela Unigran (Universidade da Grande Dourados) e pós-graduado em Direito Tributário pelo IBET (Instituto o Brasileiro de Estudos Tributários), em Direito Processual Civil pelo INPG (Instituto Nacional de Processo Civil) e em Direito e Gestão Municipal: Executivo e Legislativo, pela Faculdade Insted.