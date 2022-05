“Malvadão” se junta a rainha dos Memes em novo clipe

Gretchen a rainha dos memes agora também se juntou com o Malvadão, o rapper Xamã de 33 anos que estreia o seu mais novo clipe “Dublê de Marido”.

A rainha do rebolado fará o papel da feiticeira que deixará o Xamã encantado no clipe que chega com um tom futurista e fará de Gretchen a personagem de uma campgirl.

Mesclando o rap ritmado com a sensualidade do funk, trazendo elementos do trap e uma pitada de R&B, junto a uma energia envolta de um mistério, chegou a vez de uma “malvadona” ter seu destaque. Xamã faz um tributo à uma mulher de atitude que toma as rédeas da vida. Confira o refrão do novo clipe que promete:

“Eu sei que quase nada te impressiona / Mas se quiser fugir do mundo, me aciona / Eu sou seu malvadão, cê é minha malvadona”.

Sobre a escolha da cantora o rapaz endossou e levantou a bola da cantora conhecida por seu rebolado. ““O refrão fala de uma “malvadona”, e Gretchen é uma celebridade icônica dos anos 80, perfeita para o nosso clipe e ela tem muita personalidade. Então, a gente pensou logo nela, mas não sabíamos se ela toparia. A gente pensou “Ela nunca vai topar! Não sei nem se ela vai conhecer o nosso trabalho”, mas ela topou de cara. Foi maneiro! Sensacional! Ela deu muitas dicas e agregou pra gente também”, Completou o artista.”, concluiu Xamã.

Ele é um dos maiores rappers brasileiros no Spotify com mais de 55 milhões de reproduções e mais de 10 milhões de ouvintes mensais em seu perfil na plataforma, se tornando em 2022 o cantor nacional com mais ouvintes na plataforma.