Luis Suárez é eleito o Bola de Ouro de 2023; veja a seleção do Campeonato Brasileiro

Luis Suárez foi o grande vencedor do prêmio Bola de Prata. O atacante do Grêmio conquistou o principal prêmio do evento. O troféu é dado ao melhor jogador do Campeonato Brasileiro.

Presença também na seleção do campeonato. O uruguaio dividiu o ataque com Hulk, no time que ficou assim: Weverton (Palmeiras); Mayke (Palmeiras), Murilo (Palmeiras), Adryelson (Botafogo), Piquerez (Palmeiras); Villasanti (Grêmio), Pulgar (Flamengo), Arrascaeta (Flamengo), Raphael Veiga (Palmeiras); Luis Suárez (Grêmio) e Hulk (Atlético-MG). Técnico: Abel Ferreira (Palmeiras).

Suárez foi o vice-artilheiro do Brasileirão. O atacante marcou 17 gols, três a menos do que Paulinho, do Atlético-MG. Além disso, o uruguaio deu 11 assistências.

“Obviamente, é um prêmio do time, do pessoal que trabalha no CT, mas quando o Abel estava falando, eu pensava o mesmo que ele. É difícil para um treinador ou um jogador, com as qualidades que tenho, quase 37 anos, o ano que mais jogos tenho na minha carreira. Mas foi também o ano em que estive mais longe da minha mulher e meus filhos. Isso também é pra eles, porque todo trabalho e sacrifício tem a sua premiação. Obrigado a todos”, disse Suárez.

"Se você ver que o troféu que você recebeu é do seu trabalho dentro de campo, e aí você tem que dar muito valor. Mas esse prêmio é do trabalho dentro do gramado, de todo ano que eu fiz para ajudar meu time, por isso tem que ficar muito orgulhoso", concluiu.

Com informações da Folhapress, por EDER TRASKINI E CAROLINA ALBERTI