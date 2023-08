Leilão da Senad em Mato Grosso do Sul tem BMW a R$ 70 mil

A Senad (Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos) colocou em leilão até o dia 31 de agosto, 17 lotes de carros, caminhões e carretas na plataforma Regina Aude Leilões.

Na lista de bens leiloados estão uma BMW Z4 SDRIVE2.3I LM31, ano 2009/2010, na cor branca, com lance atual de R$ 70,4 mil. A oferta inicial foi de R$ 60,2 mil e já está no 63º lance.

O lance inicial mais barato é pedido na sucata de um GM Astra GL, de R$ 150. Também são ofertados um Fiat Palio, Chevrolet Cruze, Fiat Siena, entre outros.

São ofertados sucatas e veículos aptos a circular, localizados em várias cidades de Mato Grosso do Sul. Entre os caminhões há um Volvo NL10 340, ano 1992/1992, na cor branca, com lance atual de R$ 14,8 mil.

Os lances no leilão eletrônico podem ser realizados até às 14h16 (horário local de MS), do dia 31 de agosto. Para conferir mais detalhes sobre o leilão, leia o Edital 004/2023.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram