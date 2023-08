Obra de duplicação da Avenida dos Cafezais é entregue antecipadamente

Prevista para ser concluída em dezembro de 2023, a obra que foi iniciada em dezembro de 2022 teve duração de cerca de oito meses

O Governo do Estado entregou nesta segunda-feira (21) a obra de duplicação e revitalização da Avenida dos Cafezais, que vai beneficiar mais de oito bairros de Campo Grande. Com investimento de R$ 11,1 milhões, a expectativa é dar mobilidade ao trânsito local, reduzir acidentes e acabar com os transtornos nos horários de maior movimento.

A obra foi feita em parceria com a Prefeitura de Campo Grande. Ao todo foram 3,2 km revitalizados, tendo a duplicação de 1,15 km da Cafezais, da rotatória que dá acesso aos bairros até a Avenida Gury Marques. Também teve drenagem, pavimentação de algumas alças e implantação de ciclovia.

Na ocasião, a prefeita Adriane Lopes assinou a ordem de serviços para a construção da ciclovia que fará a ligação entre a avenida e a região das Moreninhas.

A obra de revitalização da Cafezais faz parte de um pacote de investimentos do Estado na região das Moreninhas, que chega a quase R$ 100 milhões, que está incluindo inclusive o novo acesso ao bairro (Moreninhas), que vai facilitar a vida dos moradores, que seguem para o centro da cidade e demais regiões.

Iluminação com energia solar

Durante a inauguração da obra foi anunciado que na próxima semana será publicada a licitação para implantar iluminação de energia solar no trecho duplicado da Avenida dos Cafezais. Mais um investimento do Estado que tem foco na sustentabilidade, dando preferência a energia limpa e renovável.