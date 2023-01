Leilão da Prefeitura de Campo Grande tem Hilux a partir de R$ 9,2 mil

Pregão está recheado de oportunidades em automóveis, utilitários, caminhões, micro-ônibus e motos. Entre eles um veículo Uno Mille com lance inicial em R$ 1 mil e uma caminhonete S 10 a partir de R$ 7,4 mil.

São 242 lotes com enorme variedade de veículos e sucatas, consolidando uma ótima oportunidade de negócio nesse comecinho de ano.

Essa é a expectativa para o leilão que a Prefeitura Municipal de Campo Grande (MS) finaliza no próximo dia 17 de janeiro. Até às 13 horas (horário MS) dessa data, pessoas físicas e jurídicas podem oferecer seus lances através do portal www.reginaaudeleiloes.com.br para arrematar motos, automóveis, caminhões, ônibus, caminhonetes, tratores e sucatas de equipamentos e móveis.

O pregão de bens é uma iniciativa da Secretaria-Executiva de Compras Governamentais (Secomp) da capital sul-mato-grossense. Para participar, o interessado deverá ter cadastro no portal ou providenciá-lo gratuitamente. Às pessoas físicas serão exigidos RG, CPF e comprovante de residência. As jurídicas devem apresentar contrato social, CNPJ, EG e CPF do sócio responsável. Com relação aos lotes identificados como sucatas de veículos, somente pessoas jurídicas devidamente credenciadas no Detran poderão arrematá-los.

Oportunidades

A lista de bens a serem leiloados é diversificada. Alguns lotes chamam a atenção pelo porte e valor inicial. É o caso de um micro-ônibus Marcopolo 2012/2013 (lote 225) que abriu o pregão em R$ 16,5 mil; de uma caminhonete Toyota Hilux 1999/1999 (lote 101) em R$ 9,2 mil; uma S10 2.4 2003/2003, em R$ 7,4 mil e de um Fiat Uno Mille 2002/2002 (lote 138) iniciado em R$ 1 mil.

Os interessados na vistoria (avaliação exclusivamente visual) devem se atentar para datas (10, 11, 12 e 13 de janeiro de 2023) e horários (das 8 às 11 horas e das 13h30min às 17 horas). Os lotes para visitação estão distribuídos nos seguintes locais:

Lotes: 01 ao 15: Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 660, Vila Margarida (Ao lado da Secretaria Municipal de Educação – SEMED);

Lotes: 16 ao 31, 137, 241 e 242: Rua Jaboatão, nº 271, Bairro Silvia Regina (Casa de Leilões);

Lotes 32 ao 58: Rua Dona Dorinha de Figueiredo, n. 10, Vila Progresso –

esquina com Av. Costa e Silva; (Espaço do Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Campo Grande);

Lotes 59 ao 72: Rua Mte. Estanislau Pannatier, nº 1.199 – Bairro: Jardim Monumento, Campo Grande – MS. (Pátio da SISEP);

Lotes: 73 ao 136, 138 ao 240: Rua Gigante Adamastor, n. 16 – Vila Moreninha (Pátio PMAX).