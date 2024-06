Lei Institui o “Dia Municipal do Motoclube” em Campo Grande

De autoria do vereador Dr. Victor Rocha a lei visa homenagear as diversas ações sociais dos motoclubes

Foi sancionada a Lei nº 7.263, de 6 de junho de 2024, que institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município o “Dia Municipal do Motoclube”. De autoria do vereador Dr. Victor Rocha (PSDB), a lei reconhece a importância dos motoclubes e motociclistas na capital do Estado de Mato Grosso do Sul, estabelecendo o dia 27 de julho como data oficial para a comemoração.

Segundo o autor da lei, o principal objetivo do “Dia Municipal do Motoclube” é prestigiar e incentivar as diversas ações sociais realizadas pelos motoclubes e motociclistas em Campo Grande. Esses grupos têm uma longa tradição de engajamento em causas sociais, contribuindo de forma significativa para a comunidade. As comemorações servirão para reconhecer esses esforços e estimular ainda mais a participação dos motociclistas em atividades beneficentes e de apoio à sociedade.

A inclusão dessa data no Calendário Oficial de Eventos do Município é um marco para os motoclubes de Campo Grande. O vereador Dr. Victor Rocha, autor da lei, destacou a importância de valorizar o papel dos motociclistas que, além de sua paixão pelas motos, dedicam-se a ações que beneficiam a cidade. Segundo ele, essa é uma forma de reconhecer publicamente o impacto positivo que esses grupos têm na comunidade.

“A Lei nº 7.263 entrou em vigor na data de sua publicação, marcando o início de uma nova tradição em Campo Grande. A partir de agora, todo 27 de julho será um dia de celebração, reconhecimento e incentivo às ações sociais dos motoclubes, reforçando o espírito de solidariedade e colaboração na capital sul-mato-grossense”, finalizou.

