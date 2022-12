Inmet alerta sobre risco de chuvas intensas em 20 municípios de MS

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) divulgou na tarde desta sexta-feira (30) um alerta de chuvas intensas que podem atingir 20 cidades do Mato Grosso do Sul. Há possibilidade de chuva de até 50 milímetros, acompanhada de ventos de até 60 km por hora. Segundo o instituto, o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo. O aviso termina às 10h de amanhã

Estão em alerta Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sonora e Três Lagoas.

Campo Grande apresenta um céu parcialmente nublado neste início de tarde. O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica para possiblidade de pancadas de chuva isolada, típicas do verão, principalmente nas regiões centro-norte e leste do Estado.

Para evitar acidentes durante as fortes chuvas o Inmet recomenda que a população não se abrigue debaixo de árvores em caso de rajadas de vento, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e os motoristas não estacione seus veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O informe ainda orienta que seja evitado o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de urgências a Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193) podem ser acionados.