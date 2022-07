Indústria de cutelaria de Campo Grande é premiada no Melhores do Ano da Prazeres da Mesa SP

Aconteceu no último dia 28, a premiação Melhores do Ano 2022, da Prazeres da Mesa SP, considerada a maior eleição da gastronomia brasileira. Ao todo foram 29 categorias e mais de 37 mil votos. O júri formado por chefs, jornalistas e especialistas elegeram nomes que se destacaram na gastronomia, entre eles a Imperial Cutelaria, indústria de Campo Grande, MS, que tem linhas de facas voltadas para chefs, estudantes e amantes da gastronomia, com conjunto de facas assinados por chefs e assadores como Jun Sakamoto, Emmanuel Bassoleil, Jimmy Ogro, Carla Pernambuco, Mônica Rangel, Luiza Hoffman, Thiago Chiericatti, Panhoca.

Na categoria ARTESÃOS DA GASTRONOMIA – PRODUTO, a indústria de Campo Grande foi considerada a melhor por ter peças ergonômicas, de fácil afiação, confortáveis e de alta performance. São produtos que atendem as necessidades da cozinha em facas para cortes diários e cortes especializados.

A Imperial Cutelaria tem 13 anos no mercado, com desenvolvimento e fabricação própria nos segmentos de churrasco, gourmet e aventura, com facas para cozinha e churrasco, conjuntos de mesa, tábuas, acessórios, facas, facões e machadinhas para buschcraft e sobrivencialismo.

O fundador mestre cuteleiro Alexandre Barbosa, herdou de seu avô a paixão pelo ofício e levou para a Imperial todo o cuidado manual e toda a técnica de produção para compor um produto semi-artesanal, ou seja, tem todo acabamento e primor de uma cutelaria artesanal e toda qualidade técnica de uma cutelaria industrial.

Para ele, receber um prêmio como esse é ser reconhecido nacionalmente por um trabalho feito em equipe com dedicação, integridade e persistência. “As pessoas querem um produto para tornar mais fácil o seu trabalho, que otimize o seu tempo em assuntos de cozinha, e a faca é uma ferramenta por onde elas se expressam, criam, conquistam, alimentam, então não se restringe só a aparência, mas a como o produto funciona, como resolve o problema no dia a dia”, enfatiza o fundador. ” Pensamos o tempo todo em desenvolver soluções práticas que melhorem a experiência das pessoas no momento do uso e o Prêmio nos indica que estamos no caminho certo”, finaliza ele.