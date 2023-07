Indígena de Dourados se torna 1º mestra na USP

Mato Grosso do Sul tem a honra de ter a primeira indígena a receber o título de metre pela Faculdade de Medicina da USP desde sua existência como instituição aberta em 1913.

O vice-governador, Barbosinha ( PP), comemorou: “Mato Grosso do Sul é mesmo um celeiro de talentos! A enfermeira Indianara Kaiowá, como é conhecida pelas nossas comunidades indígenas de Dourados, está nos enchendo de alegria e admiração, ao trazer para o Estado o primeiro título de mestra concedido pela Faculdade de Medicina da USP. Ela é primeira indígena a alcançar essa conquista”, declarou.

Indianara Kaiowá é de Dourados e alcançou este feito histórico na Universidade de São Paulo referência na medicina.

