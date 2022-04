Incêndio atinge novamente o Fort Atacadista

Na noite de hoje (22), o Fort Atacadista da avenida Presidente Vargas voltou a ficar em chamas.

Clientes e moradores da região narraram com tristeza o fogo consumindo o telhado do local.

No mês de março, o setor administrativo do supermercado da rede também sofreu incêndio e os estragos haviam começado a ser reparados, quando hoje foram surpreendidos com o fogo.

Veja o vídeo do incêndio no dia 12 do mês de março:

Ainda não se sabe as causas do incêndio de hoje, mas o Corpo de Bombeiros e autoridades policiais estão no local avaliando as causas do fogo no prédio.