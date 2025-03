IFMS: lista de espera de vagas não preenchidas do Sisu é divulgada; candidatos tem até 11 de março para inscrição

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) divulgou o edital com a relação dos candidatos que estão aptos para matrícula e também os que estão na lista de espera para as vagas não preenchidas no Sisu (Sistema de Seleção Unificada). Os candidatos têm até o dia 11 de março para manifestar interesse nos cursos de graduação.

As vagas são para cursos superiores de tecnologia, bacharelados e licenciaturas nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. Se não preenchidas, será aberta uma nova etapa de seleção, com oportunidades disponíveis para a comunidade.