Idoso cai em golpe e perde mais de R$10 mil

Um racha na Avenida Consul Assaf Trad deixou duas vítimas fatais na noite desta sexta-feira (7), dois homens que ocupavam numa moto Yamaha Factor morreram ao serem atingidos por um veículo que apostava corrida na via. Conforme testemunhas, o autor fugiu após a colisão, sem prestar socorro.

Com o impacto, as vítimas foram arremessadas e seus capacetes lançados a cerca de 60 metros de onde os dois corpos pararam. Já a motocicleta estava a 100 metros de distância das vítimas. O Corpo de Bombeiros foi o primeiro a chegar, mas às 18h, viatura avançada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou ao local com médico para constatar os óbitos.

Confira mais notícias no jornal impresso