Hospital divulga novo boletim médico, e Jair Bolsonaro apresenta melhora clínica

O Hospital DF Star, de Brasília, divulgou neste sábado (21), um novo boletim médico sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Conforme o documento atualizado, o quadro apresenta evolução clínica favorável e sem intercorrências. Ele está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) desde a sexta-feira (13), mas segue sem previsão de alta.

Bolsonaro deu entrada com pneumonia bacteriana bilateral por conta de um episódio de broncoaspiração. O tratamento é feito com antibioticoterapia endovenosa, suporte clinico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. Também passa por tratamento odontológico em decorrência de dores na mandíbula.

Diante o quadro delicado de saúde, aA equipe médica do ex-presidente solicitou ao STF (Supremo Tribunal Federal) nessa sexta-feira (20), a prisão domiciliar. Bolsonaro está detido no 19° Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, a Papudinha. A pena é de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de estado.

O ex-presidente estava em prisão domiciliar, mas após tentativa de violar a tornozeleira eletrônica, foi levado em cárcere privado por decisão do STF.