Hospital Cassems de Dourados incorpora novo aparelho de ressonância magnética

A precisão na produção de imagens dos exames é um dos motivos que tornam o procedimento essencial para diagnósticos de várias doenças

Para aprimorar o diagnóstico por imagens oferecido para quem procura o Hospital Cassems de Dourados, a Caixa dos Servidores incorporou um moderno aparelho de ressonância magnética nuclear de 1,5 Tesla (unidade de referência que mede o campo magnético).

A nova aquisição já está em funcionamento na unidade hospitalar e, além de aumentar a eficácia do diagnóstico, também torna a experiência mais confortável para o paciente já que o aparelho é mais ergonômico.

O novo aparelho é uma forma não-invasiva para o médico examinar com o máximo de precisão, detalhes dos sistemas nervoso central, musculoesquelético para avaliação dos ossos, das articulações e das partes moles (coluna vertebral, ombro, cotovelo, punho, quadril, joelho, tornozelo). Possibilitando o diagnóstico de uma variedade de problemas entre eles: fraturas, infecções, infarto, esclerose múltipla e câncer.

Para o diretor de Unidades Hospitalares, Flávio Stival, o novo aparelho torna mais completo o Centro de Diagnóstico do Hospital Cassems de Dourados que já realiza exames de Raio X, mamografia digital, ultrassonografia, doppler vascular, ultrassom 3D e 4D, e biópsias.

“A Cassems está à frente, mais uma vez, trazendo um equipamento de última geração, atendendo a demanda dos beneficiários de Dourados e região, que vai auxiliar muito no diagnóstico e no tratamento dos pacientes que precisam do atendimento de qualidade do nosso hospital”, ressalta Stival.

De acordo com o médico radiologista Vander Caetano Vieira, o novo aparelho de ressonância magnética é um dos mais modernos existentes no mercado, que garante a qualidade e precisão no diagnóstico aos pacientes.

“O aparelho tem alta resolução e precisão nas imagens, aprimorando a qualidade dos diagnósticos. Com ele, será possível fazer exames de ressonância, cardíaca e de mama, com alta resolução. O serviço, além do atendimento presencial, poderá ser prestado na modalidade de telemedicina”, pontua Vieira.

O exame de ressonância magnética já pode ser solicitado por beneficiários da Cassems. Para mais informações e agendamento pelos telefones: (67) 3421-0501 ou 98434-0394.

Com informações da assessoria