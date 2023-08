Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Hoje tudo deve fluir do jeitinho que você gosta e espera, arianjo! Os astros estão mancomunados, dão todo incentivo para seus interesses e quem trabalha em casa terá proteção extra. Muitas coisas podem ser resolvidas no lar e ótimas energias vão comandar a vida material, principalmente à tarde. Um Pix ou pagamento que aguarda há tempos pode cair na sua conta e salvar a semana – ô glória! Se algum probleminha anda tirando seu sono, conselhos de parentes e amigos mais velhos e experientes serão úteis. No lado afetivo, os astros prometem um dia com o romantismo e os sentimentos à flor da pele. Chamego e doses fartas de carinho com o momozin. Se está só, um reencontro pode mexer com suas emoções.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Lua e Vênus fecham parceria e garantem que o astral tá espetacular para os seus contatos, meu cristalzinho! Sua comunicação e simpatia vão bombar e hoje seu destino é brilhar nas relações pessoais e profissionais. Você terá facilidade para contagiar os outros com seus papos agradáveis e suas ideias práticas. Também pode se destacar no trabalho graças aos seus planos e sugestões, ganhando pontos com colegas, chefes ou clientes. Dinheiro e saúde também recebem vibes excelentes, agora, a melhor parte deve rolar na vida amorosa e os momentos com o love prometem ser especiais. Quem está free na pista pode despertar uma paixão a primeira vista ou então receber uma declaração, se já escolheu o crush.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Preocupada com os boletos que tão chegando, minha consagrada? Esquenta não porque se depender dos movimentos astrais, hoje você estará com bumbum virado pra Lua! O setor mais favorecido é o financeiro, a sorte vai soprar em sua direção e sua criatividade vai fervilhar ao lidar com dinheiro. Vênus revela que você pode se deparar com excelentes oportunidades para ampliar os seus ganhos, então, aproveite a maré positiva para tomar iniciativas e ir atrás do que pode trazer mais grana para o seu bolso. O período também é oportuno para explorar seus dons e conquistar mais segurança no emprego. No lado amoroso, tudo certinho com o xodó. A paquera atravessa uma fase de definição e pode virar algo mais.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

É uma terça perfeita sem defeitos que você quer, meu bombonzinho trufado? Então pode levantar as mãos para o céu e agradecer, pois esse é o cenário que as estrelas desenham no céu. Seus talentos estarão em evidência no trabalho, o convívio familiar fica blindado e você pode encher a carteira com coisas que sabe e gosta de fazer. O dia também é ideal para cuidar da sua aparência e fazer alguma mudança que deseja no visual. Quem tá na solteirice pode se deparar com oportunidades maravilindas para mudar o status. Terá atrativos de sobra para ganhar um crush na medida dos seus sonhos. Se já se amarrou, vai sentir uma conexão poderosa na relação: a sintonia será de corpo, mente e alma com o mozão.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Olha, leãozinho, não vou negar que a Lua segue ativa no seu inferno astral, mas garanto que hoje ela mais ajuda do que atrapalha, viu? Mesmo que o seu pique não esteja nas alturas, você vai contar com tranquilidade para fazer suas coisas e pode ter um dia sussa no trabalho, sem maiores zicas. Cuide com carinho da sua saúde e invista em atividades que te ajudam a relaxar. Só não pode nem deve se fechar em copas e esconder o que está sentindo porque isso vai dificultar a sintonia com as pessoas à sua volta, principalmente o mozão. Procure fazer um esforço para partilhar suas emoções e não deixe dúvidas no ar ou corre o risco de passar uma mensagem errada: o love pode achar que é indiferença sua.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Hoje o cenário tá amplamente favorável para você realizar suas esperanças e o dia já começa com vibes maravilindas dos astros. Lua e Vênus fecham parceria e incentivam a deixar tudo mais bonito ao seu redor: o período da manhã será ideal para embelezar a casa, o corpo, a vida. No serviço, seu jeito prestativo e sua vontade de colaborar vão inspirar os colegas e juntos vocês podem alcançar resultados pra lá de satisfatórios. Boas notícias devem chegar à tarde para quem procura emprego ou aguarda confirmação. Se está na pista, pode ter surpresa deliciosa com alguém da turma e engatar um lance promissor. Na relação a dois, um clima de companheirismo e mais romantismo vai reinar com seu amorzinho.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Suas habilidades e seus dons ganham visibilidade e você tem tudo para cair nas graças da chefia, librianjo! Se quer dar um passo largo em direção ao sucesso, aposte alto em seus talentos e mostre seu profissionalismo, pois o dia reúne ótimas perspectivas para você conquistar reconhecimento e prestígio. Lua e Vênus também avisam que valerá a pena investir na sua imagem, já que deve mesmo abrir portas. Chance de negociar melhorias salariais se torna mais concreta à tarde, mas se você trabalha na informalidade não vai ficar de fora e pode ver a cor do dinheiro na sua mão. Se o coração está vago, alguém mais vivido e que sabe o que quer pode chamar sua atenção. A dois, clima de realização com o love.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Hoje as estrelas vão brilhar para quem quer mudança na vida e sonha com novos rumos. É o seu caso, meu cristalzinho? Pois saiba que suas esperanças podem se realizar, ainda mais se você se explorar sua vontade de aprender, crescer e se aprimorar. Estudos, atividades mentais e trabalhos intelectuais devem render bastante, já que seu raciocínio ágil e inteligência estão tinindo. Nos relacionamentos, Lua e Vênus apontam surpresinhas deliciosas. Contatos com gente de outros lugares devem alegrar seu coração e há chance de conhecer alguém que pode ser a capa do seu celular. Clima de grande harmonia com sua alma gêmea. Planos de viagem a dois podem decolar e acabar virando uma segunda lua de mel.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Sua percepção estará afiadíssima hoje, Sagita! Siga mais seus instintos, pois você pode dar tacadas certeiras ao negociar, pedir descontos e lidar com os seus interesses financeiros. Os astros apontam um momento oportuno para resolver pendências e assuntos importantes que vem postergando. O dia também será favorável para trabalhos que envolvam investigação, pesquisa, planejamento mais criterioso e serviços que dependem de concentração. Se sobrar um tempinho, aproveite para fazer uma limpa nos armários e separar coisas que não usa mais para doação – a palavra de ordem é desapegar e passar adiante. Na paixão, o clima anda vibrante e a atração física será o diferencial na paquera ou no romance.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Nem sempre seu signo fica à vontade para partilhar interesses com os outros, mas hoje vai sair no lucro ao juntar esforços e apostar em parcerias. Lua e Vênus se unem no céu e prometem um período propício para somar energias com quem tem objetivos e ideais parecidos com os seus. A cooperação no trabalho vai aumentar a produtividade e também a sintonia com os colegas, abrindo caminho para você se aproximar de algumas pessoas e semear amizades. Contrato ou acordo vantajoso pode ser firmado à tarde. Na paixão, envolvimento recente pode ficar mais sério e virar namoro. Clima mais romântico e carinhoso na relação a dois: é hora de expressar o que sente ao xodó e curtir ao máximo o chamego, cabrinha!

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Hoje as estrelas mandam excelentes energias para você cuidar da saúde, do visual e do bem-estar, Aquário! O sinal fica verdinho para dar um trato na aparência ou fazer tratamento de beleza. Sua vitalidade cresce e não vai faltar disposição para realizar o que pretende. Você vai esbanjar dedicação no trabalho e terá muita habilidade para organizar suas tarefas: aproveite para colocar o serviço em ordem. Na parte da tarde, pode ter sucesso com uma ideia inovadora e contará com apoio do pessoal de casa para tocar um negócio. Na paquera, o período é ideal para demonstrar seu interesse ao crush. Se não tem um alvo, tudo indica que pode dar match com colega. Astral prestativo e cúmplice no romance.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Meus queridos peixinhos e minhas queridas peixinhas têm motivos de sobra para sorrir e agradecer, já que o dia promete ser perfeito em todos os assuntos graças às vibes da Lua e de Vênus no paraíso. Uma maré sortuda vai envolver os interesses materiais, profissionais e, pra completar, esta terça ainda tem tudo para surpreender nos contatos e nas relações em geral. Com seu jeitinho receptivo e charmoso no modo turbo, vai ser fácil começar amizades e o que é melhor, atrair seguiamores. Se está a fim de alguém, capriche no look e não pense duas vezes para se aproximar, pois você está com a faca o queijo nas mãos para impressionar o crush. Na vida a dois, altos papos e felicidade plena com o mozão.