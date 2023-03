Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Trago verdades e elas são para glorificar em pé, arianjo! Lua, Vênus e Urano bailam na sua Casa da Bufunfa e revelam que você tem tudo para tirar o pé da lama. Chegou a hora de focar em seus objetivos materiais e realizar seus planos, pois as chances de faturar são nítidas e oportunidades de engordar seus ganhos devem surgir já nas primeiras horas da manhã. Seu tino para administrar os interesses financeiros e negociar fica apuradíssimo e você vai sair no lucro. Astral de estabilidade no trabalho, na saúde e nas relações pessoais. No romance, uma pitadinha de ciúme deve acender a chama da paixão, só não exagere na dose. Se está sem um love, cresce o desejo de encontrar alguém que te dê segurança.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Sextou bem sextado e as notícias não são boas, são ótimas, meu consagrado, minha consagrada! Tem um trio astral todo inspirado despejando vibes incríveis no seu signo e essas energias vão trabalhar em favor do seu sucesso, garantindo que hoje não falta sorte nem proteção na sua vida pessoal e profissional. Seu carisma e suas qualidades ficam mais visíveis e você vai se destacar onde quer que esteja. Momento fértil e oportuno para bolar ideias criativas e inovadoras, lidar com moda, beleza, decoração e atividades em contato direto com o público. No amor, seu charme tá irresistível e seu destino é arrasar na paquera. Vida a dois cheia de romantismo e desejo – curta tudo o que tem direito com o xodó.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Eita, meu cristalzinho, hoje tem uma porção de astros no signo anterior ao seu e isso quer dizer que a sua energia talvez não esteja lá essas coisas. O bom é que sua intuição fica acesa e você terá muita habilidade para lidar com assuntos que exigem sigilo e discrição. No trabalho, pode ser que precise se empenhar mais para dar conta do recado, mas com foco, paciência e praticidade, vai conseguir. A saúde também pedirá um pouco mais de atenção e convém se poupar – não se sobrecarregue, bebê! O lado amoroso pode ficar devagar demais para o seu gosto, mas, mesmo assim, há chance de rolar paquera: só confirme se o crush não tem dona. No romance, é hora de reforçar os laços de confiança com o mozão.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

O céu manda energias generosas e sextou com o cenário perfeito para você lacrar e lucrar, caranguejinha! Seu jeito receptivo, sociável e simpático fica no modo turbo logo nas primeiras horas do dia, sinal de que entreter e agradar as pessoas será sua especialidade. Você saberá tirar proveito do seu dom para se relacionar e cooperar e vai se dar muito bem com quem trabalha e convive. Pode contar com o apoio dos colegas, parentes e principalmente dos amigos, que serão seus maiores aliados hoje. Negociações e questões que envolvam grana podem ser desenroladas. Astral companheiro com o love e surpresas gostosas pra quem está na pista. Lance com alguém que admira pode caminhar para algo mais sério.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Quer uma sexta gloriosa, minha consagrada? Então aproveite as vibes astrais para se concentrar em suas ambições e mostrar que é fera no que faz. Lua, Vênus e Urano fecham parceria, realçam suas competências e dão carta branca para o seu progresso profissional. Tá certo que a concorrência pode estar mais intensa, mas você tem tudo para se dar bem na carreira, causar boa impressão na chefia e ainda criar oportunidades para falar de promoção, benefícios ou correção salarial. Nos assuntos do coração, seu carisma e popularidade ficam cristalinos e vão contribuir bastante para triplicar a lista de contatinhos. Se está a fim de alguém, invista sem medo de ser feliz. Planos a dois favorecidos na união.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Se depender das estrelas, boas novas estão vindo aí e as coisas devem fluir de acordo com os seus planos nesta sexta. Se tem viagem programada para o fds, pode ir tomando todas as providências e deixe a mala prontinha – vai dar tudo certo. Novas oportunidades estão previstas para quem procura emprego e os interesses financeiros também contam com bons estímulos: pode descobrir alternativas para ampliar seus ganhos. Com seu jeito mais receptivo, sociável e articulado, também deve conhecer gente diferente e animar os contatinhos. Alguém que tem sua vibe e combina super contigo pode te encantar e despertar seu coração para o amor. Se vive um romance, o clima é de harmonia e realização com o xodó.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Hoje seu astral estará mais focado, librianjo, e será mais fácil se concentrar no serviço, o que é muito bom para se livrar de pendências e encerrar a semana útil com as obrigações em dia. O dia também é oportuno para resolver coisas ligadas a impostos, taxas, juros, apólices e seguros. Cuidados com o corpo e a aparência podem surtir os resultados que espera, sobretudo se cortar hábitos que podem ser prejudiciais e investir numa alimentação mais saudável. A paixão ganha intensidade e vai chover aspirante a ficante, mas vá com calma se não conhece direito o crush: há risco de entrar em um lance complicado. Na relação a dois, os desejos ficam à flor da pele com o love e o sexo será o ponto alto.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Sextou com uma reunião de astros no seu signo oposto e eles revelam que é hora de somar forças com os outros e valorizar suas relações. Sociedade ou parceria, seja na vida profissional ou pessoal, conta com boas energias e você pode resolver várias pendências com apoio alheio. Além de receber ajudinha providencial de colegas, também vai incentivar a cooperação alheia, inspirando as pessoas com seu jeito mais atencioso, solícito e prestativo. Convívio com parentes, amigos e o mozão recebe muitos estímulos e ficará ainda mais protegido se vocês deixarem rusguinhas e diferenças de lado. Tá livre na pista, mas quer encontrar um crush e se amarrar? É hoje que você diz adeus à solidão e começa a namorar!

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

O fds tá aí, mas seu compromisso é com o trabalho nesta sexta e você só vai sossegar quando tudo estiver encaminhado e resolvido no serviço. Aproveite para dar um gás extra nas suas tarefas logo pela manhã, quando terá muita disposição, determinação e criatividade. O período também é indicado para cuidar da beleza e da saúde, que devem se beneficiar com as vibes astrais. Se quer vencer de vez algo que vive incomodando, procure seu médico de confiança: a orientação e assistência de que precisa deve ser certeira hoje. No território afetivo, pode pintar um clima com alguém que encontra sempre, só não tenha pressa para definir a situação. Cooperação e boa vontade não vão faltar na relação com o mozão.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Quem tirou a sorte grande nesta sexta? Se pensou que é você, acertou em cheio, meu cristalzinho! A concentração de astros no seu paraíso abre os seus caminhos em todos os aspectos e o dia promete ser topíssimo, pontuado por alegrias na vida pessoal, sucesso no trabalho e dinheirinho no bolso. Aposte em seus talentos e habilidades para se destacar nas suas tarefas e consagrar conquistas. Está de olho em alguém e falta coragem para se aproximar? Vai fundo, cabrinha! Esbanjando charme e seducência, hoje você tem tudo para encantar e ganhar o crush! No romance, vai se sentir super à vontade para conversar sobre qualquer assunto com sua cara-metade. Pode esperar um dia leve, feliz e divertido a dois.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Hoje os interesses domésticos e familiares devem concentrar suas atenções e você terá boa disposição para colocar as coisas em ordem na sua casa. Os parentes estarão do seu lado para o que precisar e podem dar uma força até em alguma atividade profissional, se estiver com serviço acumulado. Você também pode se valer da sua organização para fazer um projeto antigo andar. Com disciplina, persistência e espírito prático, terá mais chance de viabilizar seus planos e chegar aonde quer. Clima de chamego com o mozão, agora, se está só, reencontro com alguém que já teve importância em outro momento da sua vida pode rolar e mexer com os seus sentidos – avalie se o interesse é real ou fruto de carência.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Tá precisando reforçar os ganhos, peixinha? Valorize suas ideias inventivas e explore o seu poder de convencimento, pois você tem tudo para faturar. Se lida com o público e comércio, vai com tudo! Atividades e serviços que envolvam vendas, ensino, publicidade, encomendas e entregas estão em alta e sua energia mental e criatividade podem fazer você dar um show hoje. Na vida amorosa, Vênus manda boas vibes e garante que o diálogo será o principal instrumento para se entrosar numa ótima com o momozin. Então, invista num bom papo e verá como tudo correrá às mil maravilhas. Se está free, convites para ferver com a turma não devem faltar e um amor a primeira vista pode pegar seu coraçãozinho de jeito.

