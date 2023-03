Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Sextou, bebê, mas se depender das estrelas convém você ir devagar com o andor na parte da manhã porque instabilidades podem rolar. Plutão se estranha com a Lua e recomenda mais tolerância ao lidar com perrenguinhos no trabalho e na vida familiar. Há risco de tretar com parente ou chefe, portanto, coloque as diferenças de lado e exercite a sua diplomacia. Em compensação, tudo muda e melhora a partir das 12h15, quando a Lua ingressa em seu paraíso astral. Aí sim as coisas vão caminhar numa boa e nenhuma bagacinha deve pintar para testar sua paciência. Seu brilho e carisma estarão turbinados e você vai marcar presença em todo lugar: vai ter crush disputando sua atenção.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Calma na alma, meu cristalzinho! O dia pode começar meio truncado e será preciso se valer da serenidade do seu signo para não esquentar a cabeça com imprevistos e ziquinhas. Vale a pena lapidar a comunicação e escolher melhor as palavras para não se desentender com quem convive e trabalha. Já à tarde, o astral tá on e não faltará pique para cuidar dos assuntos familiares e domésticos. Quem atua com imóveis, ramo de alimentos, exerce atividade remota ou autônoma pode ter um período bem produtivo. Pode tratar de interesses financeiros com parentes e se dar bem. O romance ficará mais protegido depois do almoço. Se está só também terá mais sorte para se aproximar do crush a partir da tarde.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

O desejo de conquistar independência é grande, mas convém agir com toda cautela no período da manhã e administrar suas finanças com pulso firme, Gêmeos! Os astros alertam que há risco de se aborrecer com pendências, dívidas, negociações, compras e trocas. Mas o clima dá uma guinada depois das 12h15 e novos ventos vão soprar em seu Horóscopo, favorecendo seus contatos pessoais e profissionais. Sua famosa comunicação virá à tona e você estará com tudo para ampliar a sua clientela. Vai vender seu peixe e convencer os outros com facilidade. Nos assuntos do coração, você esbanjará simpatia, bom papo e pode sentir paixão a primeira vista. A vida a dois ficará mais harmoniosa depois do almoço.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Quer começar a gloriosa sexta numa boa e ficar longe de tretas? Então convém controlar as emoções, manter o senso de humor e não deixar nada te tirar do sério, viu bebê? É que perrengues vão rondar seus contatos e qualquer contrariedade pode atiçar seu lado canceridrama, afetando suas relações na parte da manhã. Mas o cenário astral muda depois do almoço e não vai faltar ânimo para correr atrás dos seus interesses, principalmente se eles envolvem grana. Use e abuse do seu tino comercial e da sua habilidade para lidar com finanças. No lado amoroso, altos e baixos estão previstos, mas se maneirar nas exigências e domar o ciúme vai se entender bem melhor com o crush ou o mozão.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Leão, meu consagrado, sextou com novidade da Lua, que começa a brilhar em seu signo a partir das 12h15. Mas antes desse horário convém ligar o radarzinho para não se meter em rolos no trabalho ou ser alvo de intrigas. A saúde também pode oscilar e será preciso cuidar com mais carinho do organismo. Já à tarde, vai contar com muita disposição, criatividade e talento para transformar seus planos em realidade. O serviço deve render e o dinheiro pode aparecer mais cedo do que imagina. Nos contatinhos, seu magnetismo e autoestima se elevam e o sucesso te espera na pista. Você saberá instintivamente em qual crush vale investir. Com o love, o clima fica mais positivo e favorável no decorrer do dia.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Seu lado sociável e receptivo estará em destaque logo nas primeiras horas dessa sexta, um sinal claro de que você tem tudo para conhecer gente interessante e ampliar sua rede de relações ao interagir com os outros. Porém, a Lua se estranha com Plutão e revela que não convém contar muito com a sorte da metade da manhã em diante. Dobre a cautela pra não se deixar influenciar por amigos interesseiros e falsianes porque há risco de se decepcionar ou então levar calote. No trabalho, terá mais retorno se desempenhar suas atividades sem esperar ajuda alheia. Vida amorosa sem grandes estímulos, seja na paquera ou no romance. Mas terá mais chance de chegar aonde quer se vencer a timidez e a insegurança.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Sextar, sextou, librianjo, mas a dica dos astros é pegar mais leve no período da manhã e não se estressar com o que não pode controlar ou mudar. Preocupações familiares podem afetar seu desempenho profissional, portanto, evite levar problemas de casa para o trabalho. O conselho é resolver um assunto de cada vez e se valer do seu jogo de cintura para não arranjar treta com ninguém. Ainda bem que tudo melhora na parte da tarde e a Lua despejará vibes positivas, estimulando o convívio com amigos e pessoas queridas. Convite para sair pode ser a cereja do bolo para animar as paqueras, os contatinhos e deixar a sua sexta especial. No romance, o astral é de companheirismo com o love.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

O dia começa meio tenso e convém controlar a sinceridade para não provocar atritos, bebê! Depois do almoço, as zicas diminuem e tudo indica que deixará possíveis picuinhas de lado. Aproveite para focar nas oportunidades de progresso, pois a Lua vai ativar suas ambições e dará todo incentivo para você batalhar por seu sucesso. Mostre pra chefia que tem pique e preparo para assumir novas responsabilidades. Seu lado vaidoso também se fortalece e cuidados com o visual devem render elogios, além de favorecerem sua popularidade. Pode pintar atração forte por um crush disputado, mas rivais vão ciscar na área. Na união, você e seu bem estarão mais integrados a partir da tarde: planos a dois estimulados.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Se quer sextar sem maiores preocupações, a recomendação é agir com prudência e cuidar direitinho da sua grana, Sagita! O céu aponta tensões em torno dos interesses financeiros na parte da manhã e não convém você se arriscar. Muita calma nessa hora para não fazer continhas novas nem levar rasteira dos boletos. Ainda bem que o clima dá uma guinada depois do almoço e boas novas devem rolar para animar o seu astral. Há sinal de alegrias em passeio, viagem ou atividades que fizer fora da sua rotina. Nos assuntos do coração, pode conhecer alguém diferente e se entusiasmar com a descoberta de afinidades. Se tem um xodó, o convívio com seu mozão ficará mais favorecido entre a tarde e a noite.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

O fds tá chegando e você quer mais é terminar logo os deveres, mas convém abrir o olhão com mal-entendidos. Os astros ligam o alerta de treta e avisam que não vai ser tão fácil conciliar interesses e objetivos com quem trabalha e convive. Deixe a teimosia de lado, faça e resolva as coisas por conta própria e evite forçar a barra com os outros. Depois do almoço, sua intuição fica mais aguçada e dá mais confiança para agir: siga seus instintos! Tá no vale dos solteiros? A paquera esquenta e pode rolar uma química poderosa com um crush envolvente. Intimidade mais vibrante com o love, mas talvez tenha que esticar a corda da paciência na relação. Evite confrontos e adie conversas difíceis.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Semana quase acabando e os compromissos de trabalho podem pressionar seu astral no período da manhã, deixando você de cabeça quente e com a tolerância zerada. A ordem é se organizar e fazer tudo com calma para não perder a boa e o foco, meu cristalzinho! Até o seu bem-estar pode oscilar se não controlar a irritação, mas o risco de estresse diminui ao longo do dia e as coisas vão fluir melhor a partir da tarde. Você saberá se relacionar numa ótima com as pessoas e vai contar com mais autoconfiança para agir. Acordo ou contrato vantajoso pode ser firmado. Boas vibes na paixão e as chances de engatar um lance sério com alguém aumentam. No romance, você e o mozão estarão mais unidos e sintonizados.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Você vai sextar com altas expectativas, mas convém baixar um pouco a bola e se concentrar no que precisar ser feito para não se enrolar na parte da manhã. Assuntos diversos podem sugar sua atenção, inclusive papos e tretinhas com amigos ou contatinhos nas redes sociais. Se quer agilizar seus planos e interesses, será melhor reforçar a disciplina e se esforçar para evitar distrações. Por outro lado, o serviço vai render muito depois do almoço graças ao seu jeito mais dinâmico e você pode receber elogios da chefia. A paquera começa o dia com instabilidades e frustrações podem rolar, mas depois o astral ficará mais positivo e alguém que conhece pode te encantar. Cumplicidade e cooperação com o love.

