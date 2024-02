Homem tem casa invadida e mata indivíduo a golpes de facão

Na noite desta segunda-feira (12/2), um homem de 55 anos teve a casa invadida, por uma dupla e após ser ameaçado, matou um dos invasores com golpes de facão, em Ponta Porã.

Informações do O Pantaneiro apontam que o dono do imóvel foi surpreendido por dois homens, que invadiram o local dizendo que iriam amarrá-lo e matá-lo. O motivo seria que o proprietário da casa apontou um dos suspeitos como autor de furto.

Ainda segundo as informações, o dono da casa entrou em luta com a dupla. Com um facão, conseguiu golpear os dois invasores e depois pediu socorro para a filha que morava perto. Um dos suspeitos morreu no local e o outro conseguiu fugir.

O homem alegou ter agido em legítima defesa, entretanto, não foi encontrado pela polícia no local, enquanto a faca e um facão que podem ter sido utilizados no crime foram apreendidos.

