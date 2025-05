Homem é preso em Corumbá durante operação nacional de combate à exploração sexual infantil

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), realizou nesta terça-feira (6) a prisão de um homem de 24 anos no bairro Popular Nova, em Corumbá. A ação faz parte da Operação Caminhos Seguros 2025, coordenada pelo Ministério da Justiça, que tem como foco o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes em todo o país.

O indivíduo foi detido em cumprimento a um Mandado de Prisão definitivo, com sentença já transitada em julgado, por violar o artigo 243 do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). O crime consiste em “vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar a criança ou adolescente, ainda que gratuitamente, bebida alcoólica ou outros produtos que possam causar dependência física ou psíquica, sem justa causa”.

A operação tem atuação intensificada durante todo o mês de maio, considerado o mês de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual infantil, com ações em diversos municípios do Brasil.