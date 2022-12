Homem é preso com mais de 30 quilos de cocaína em veículo

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante, transportando mais de 30 quilos de cocaína, em um veículo, na Vila Progresso, em Campo Grande. A prisão aconteceu na última terça-feira (29), mas foi divulgada somente na manhã de hoje (1).

De acordo com a ocorrência, equipes da Polícia Civil receberam informações de que uma pessoa estava conduzindo um veículo Fiat/Strada, cor branca, carregada de entorpecentes e que estaria hospedada em um hotel na rua Trindade, na região da Vila Progresso.

No local, os policiais encontraram o veículo e localizaram na caçamba do automóvel, entre o forro de plástico e a lataria, 30.800 quilos de pasta base de cocaína. O condutor do veículo também foi encontrado e preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Equipes da Polícia Civil estão nas ruas na localização de um segundo envolvido que pode estar envolvido na entrega desses entorpecentes.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar).

