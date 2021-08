Homem é preso com droga avaliada em 1,8 milhão

Um motorista de 47 anos foi preso em flagrante neste domingo (1), com mais de meia tonelada de maconha escondida em um caminhão-tanque, na rodovia BR-262, próximo à cidade de Água Clara, na região Leste do Estado.

Segundo informações policiais, militares do Batalhão de Choque desconfiaram do nervosismo do caminhoneiro no momento da abordagem e localizaram a droga na cabine do veículo.

Na vistoria da parte interna do caminhão, os policiais localizaram diversos fardos de maconha atrás dos bancos do motorista e passageiro. No total, foram apreendidos 22 fardos com 550 tabletes, totalizando 535,40 kg da droga.

Aos policiais, o motorista alegou que saiu do interior de São Paulo para descarregar combustível em Campo Grande. Segundo o motorista, enquanto fazia o descarregamento foi até um bar, onde uma pessoa ofereceu RS 5 mil reais para transporte da droga até a cidade de Paulínia, em São Paulo.

O motorista foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Policia Civil de Água Clara. A droga apreendida foi avaliada em R$ 1,8 milhão.