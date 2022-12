Homem é preso após atirar contra policiais e quebrar algemas na delegacia

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante na tarde de ontem (18), após atirar contra policiais durante uma perseguição nas ruas do Assentamento do Itamarati, próximo à Ponta Porã, a 258 quilômetros de Campo Grande. Conforme informações da ocorrência, o homem estava evadido do sistema prisional e chegou a quebrar algemas durante abordagem na delegacia.

Conforme o registro policial, moradores do distrito de Nova Itamarati acionaram a Polícia Militar por volta das 17h, informando que um indivíduo estaria visivelmente alterado e portava uma arma de fogo, ameaçando pessoas pelas ruas do município.

Logo após, a equipe de policiais receberam outra ligação de uma pessoa informando que o autor estaria em sua residência armado e fazendo ameaças. No local, os policiais foram avisados pelos moradores que o autor correu sentido uma mata fechada.

Os policiais realizaram um cerco na região, quando localizaram o autor. Ele disparou contra a equipe da Polícia Militar, onde os militares revidaram os tiros devido à insegurança. Segundo o registro, os policiais perseguiram o autor por mais de dois quilômetros, quando foi alcançado e contigo pelos militares. Ao ser abordado, ele tentou resistir a prisão, mas foi contido.

Com o suspeito, foi encontrado um revólver com sete munições deflagradas e intactas. Após checagem policial, foi constatado que ele tinha registro de evasão do sistema prisional. O rapaz e a arma foram entregues na 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã.

Na delegacia, o autor tentou quebrar as algemas, fugindo dos militares, mas foi mobilizado pela equipe plantonista. O caos foi registrado como O caso foi registrado como tentativa de homicídio, ameaça, resistência, porte ilegal e disparo de arma de fogo.

