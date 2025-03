Homem de 76 anos é preso em Três Lagoas por descumprir medidas protetivas e ameaçar familiares de morte

Em Três Lagoas, um homem de 76 anos foi preso nesta segunda-feira (10) após desrespeitar medidas protetivas de urgência e fazer ameaças de morte a vários familiares. A prisão foi efetuada por investigadores da SIG (Seção de Investigação Geral) e do NRI (Núcleo Regional de Inteligência).

A vítima, uma mulher de 82 anos, já havia registrado um boletim de ocorrência na DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) no ano passado, relatando que o agressor a havia xingado. Diante dessa situação, a Justiça determinou medidas protetivas que proibiam o homem de se aproximar ou manter contato com ela.

Recentemente, no entanto, o idoso desrespeitou a ordem judicial, passando a enviar mensagens com ameaças de morte. Ele chegou a afirmar que compraria uma arma de fogo para matar a vítima, além do marido dela, a sobrinha e a filha.

Com base nas novas ameaças, o Ministério Público solicitou a prisão preventiva do agressor. A ordem judicial foi emitida pela Vara da Infância, Adolescência e Violência Doméstica e Familiar de Três Lagoas. Na sexta-feira (28), o mandado de prisão foi encaminhado à SIG, que, com o apoio do NRI, localizou o homem em sua residência no Bairro Jardim das Oliveiras.

Após a prisão, o idoso foi levado à sede da SIG, onde a ordem judicial foi cumprida. Ele passou por exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal) e, em seguida, foi encaminhado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde permanece à disposição da Justiça.