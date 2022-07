Homem dispara tiros para alto após discussão com esposa próximo a rodoviária

Tiros de arma de fogo foram ouvidos por populares na noite de ontem (7), próximo ao Terminal Rodoviário de Ponta Porã, município localizado a 298 quilômetros de Campo Grande. Conforme relatado pela polícia da fronteira, os tiros foram ouvidos após uma briga de casal.

Segundo informações da Guarda Civil Municipal da Fronteira (GCMFROM), os suspeitos da briga não tiveram suas identidades reveladas. De acordo com informações preliminares, o homem estava armado próximo perto do Terminal Rodoviário e ao ver a esposa, iniciou uma discussão entre os dois. O homem nervoso, pegou a arma e atirou para o algo, fugindo em seguida para o lado paraguaio.

Até o momento não obtivemos informações da polícia local sobre a localização do rapaz. Equipes da Guarda Civil Municipal da Fronteira estão responsáveis pelo caso.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.