Hemosul faz apelo para doação de sangue no Estado

O Hemosul faz apelo para que a população compareça no local para doação de sangue. Devido ao frio dos últimos dias os estoques ficaram baixos e a situação é de alerta. O ideal é que por dia sejam feitas 108 doações para que os níveis sejam estabilizados. Nesta quarta-feira (21), apenas 7 doações aconteceram.

A Coordenadora Geral da Rede Hemosul, Marli Vavas fala sobre as principais causas que fazem as pessoas não comparecerem aos pontos de doação. “Nós estamos com vários desafios para manter esses estoques em níveis satisfatórios. Tem a pandemia que deixa a pessoa inapta se está doente, tem as vacinas contra covid que também precisam esperar um período para poder doar e as temperaturas baixas que todos os anos afastam os doadores. A gente precisa se lembrar que a doação de sangue salva vidas e ela não pode parar. Convide seus amigos, marque com pessoal do trabalho, avise a família e venham fazer suas doações”.

Existe a necessidade de doação de todos os tipos sanguíneos, já que a Rede Hemosul é a única que atende hospitais públicos e privados de Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande existem dois pontos de doações por agendamento ou não.

Hemosul Coordenador – Av. Fernando Correa da Costa, 1304, centro. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Todos os sábados das 7h às 12h e neste sábado (24), abrirá das 7h às 17h.

Agendamentos: (67) 3312-1516 / 3312-1529 e (67) 99298-6316 whatsapp. Aos sábados não há agendamento, apenas demanda espontânea

Hemosul Santa Casa – Rua Rui Barbosa, 3633, centro. Atendimento de segunda à sexta-feira, das 7h às 11h. Agendamento: (67) 3322-4135 / (67) 99273-7356 whatsapp

No interior:

Hemosul Dourados – Rua Waldomiro de Souza, 295, Vila Industrial

Segundas, Quartas e Sextas: 7h às 12:30h

Terças e Quintas: 7h às 12h e das 13h às 17h

Último sábado de cada mês: 7h às 12h

Fone: (67) 3424-4192 / (67) 99239-9421 whatsapp

Hemosul Três Lagoas – Rua Manoel Rodrigues Artez, 520, Colinos

Segunda à Sábado: 7h às 12h

Fone: (67) 3522-7959

Hemosul Ponta Porã – Rua Sete de Setembro, 1896 – Santa Isabel

Segunda à Sexta: 7h às 12h

Fone: (67) 3431-6134

Hemosul Paranaíba – Rua Selma Martins de Oliveira, 335, Ipê Branco I

Segunda à Sexta: 7h às 11h

Fone: (67) 3503-1026

Hemosul Coxim – Rua Gaspar Reis Coelho, 361, Bloco B – Bairro Flávio Garcia

Segunda: 7h às 11h e das 13h às 17h

Terça: 7h às 11h

Atendimento quinzenal com agendamento prévio no telefone (67) 3291-2906.