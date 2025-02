Grupo Casa está com inscrições abertas para turmas de 2025 em aulas de teatro

Turmas passam por três processos de ensino ao longo do ano, com apresentação no final

O Grupo Casa – Coletivo de Artistas, está com vagas abertas para as turmas de teatro de 2025, para o curso de formação livre ‘Vivências no Teatro’. As inscrições podem ser feitas por meio de link disponível nas redes sociais do Grupo.

Serão três turmas, Passarinho (para crianças de 3 a 6 anos, aos sábados, das 9h às 10h), Borboleta (para crianças de 7 a 11 anos, aos sábados, das 14h às 15h30) e Vivências, a partir dos 12 anos, com turmas também aos sábados, das 16h às 18h e as terças, das 19h às 21h.

Segundo o Grupo, a turma Passarinho passará por processos diferentes de acordo com sua faixa etária, com criação de histórias, construção de personagens e três apresentações durante o ano, contando com o ETECA (Encontro de Teatro Entre Crianças).

A metodologia do Grupo Casa, nomeada como Escuta de Criação, foi composto pela diretora e fundadora da Casa, Ligia Tristão Pietro, e consiste na prática de jogos e exercícios cênicos, que ajudam a compreender a escuta dos desejos de cada intérprete e a busca de uma criação consciente, que nos convida ao mergulho no autoconhecimento e no conhecimento do mundo para compor a cena a partir de si e de sua historicidade de encontro com a personagem.

A novidade este ano é que a turma Vivências volta em dois horários, duas opções para quem tem a partir de 12 anos poder participar das aulas regulares de teatro. “É sempre novo todo ano, novos alunos e novas experiências juntos. Estamos com muita expectativa para este ano! E a proposta de oferecer duas turmas com idades diferentes é que, conversando com gestores culturais e artistas, lembramos que nas peças de teatro ou no audiovisual, sempre teremos colegas de profissão com idades diferentes da nossa, então, conduziremos as aulas com exercícios práticos que todos possam interagir entre si”, explica a diretora do Grupo Casa, Ligia Tristão Prieto.

Lucca de Lima Santos, de 12 anos, faz aulas de teatro no Grupo Casa e já viajou pelo Estado apresentando uma peça teatral, no final do ano passado, o ator mirim teve sua primeira experiência profissional em uma campanha publicitária ao lado ator Breno Moroni, de 70 anos. Lucca conta que foi completamente diferente do que ele esperava e já quer retomar ao set de gravação. “A cada take, ele me passava umas dicas, aí eu ia melhorando, aprimorando e fazendo cada vez melhor até que o pessoal gostasse e a gente conseguisse ter um desempenho muito melhor do que a gente teria sem as dicas dele”.

As turmas Borboleta e Vivências, passarão por três processos de apresentação, a fim de propiciar uma maior compreensão do universo teatral e ter a oportunidade de se experimentar enquanto artistas da cena:

Leitura em Cena: nessa etapa a turma vivenciará aulas com inúmeras referências teatrais do mundo e do Brasil acompanhadas de jogos cênicos e exercícios introdutórios de leitura, voz, corpo e personagem. Tudo isso para que a turma enfrente seu primeiro desafio, a apresentação de uma leitura dramática de um texto definido coletivamente. Este é o primeiro contato da turma com o público, e também com as personagens e as dramaturgias do mundo. Um momento de se experimentar em cena, de perceber seus limites e suas necessidades diante do público.

Texto em Cena: Neste segundo momento a turma apresenta cenas curtas previamente escolhidas, podendo ser individuais ou em grupo, de acordo com o desejo dos participantes. As cenas aqui são apresentadas sem o texto em mãos e os interpretes podem experimentar outros elementos como sonoplastia, iluminação, figurinos e maquiagem etc. As cenas escolhidas podem ser tanto de algum texto já existente da dramaturgia mundial ou algum texto autoral. Nessa etapa as aulas de escrita e criação são ampliadas, e os exercícios são mais focados no aprofundamento da cena e da relação do intérprete com a criação e com as histórias defendidas em cena.

Montagem: Sendo o último processo do ano, a montagem consiste no levante de um espetáculo completo a partir do desejo da turma, podendo ou não ser os mesmos dos processos anteriores, em que a turma terá uma experiência completa de construção de um espetáculo, incluindo ensaios e processos de criação em todas as áreas desejadas de criação artística em teatro. Nesse momento as aulas específicas acontecem com mais aprofundamento, aulas de figurino, de cenário, de trilha sonora, de sonoplastia, de interpretação, de iluminação etc.

Todo mundo que faz parte do curso livre VIVÊNCIAS NO TEATRO pode participar das 4 edições do nosso Sarau Casa Aberta, um encontro entre alunos para experimentação das criações autorais para todas as idades, aberto ao público.

A equipe de professores é composta por Ligia Tristão Pietro (criação e interpretação); Leonardo de Castro (criação, interpretação e música); Érika Olke (criação e interpretação); Leonardo Medeiros (criação e interpretação); Gabriella Thais (criação e interpretação); Emy Matheus (criação e interpretação); Ana Lucia Serrou (criação e interpretação); Vinícius Rocha (música); Dayane Bento (figurino); Leonardo Sales (cenário); Lívia Lopes (corpo); Fernando Averaldo (iluminação).

O grupo

O Grupo Casa é um coletivo de artistas independentes que se somam em ações de formações e criações teatrais, cinematográficas e literárias. Nasceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde segue com sua sede desde março de 2014, com as formações ininterruptas, espetáculos premiados, festivais e mostras para toda a cidade. Nesses 10 anos foram mais de 40 espetáculos teatrais no repertório da cia, entre esses, mais de 30 voltados para o público infantil e mais de 1mil alunes passaram pelos cursos de formação livre do Casa. O repertório também conta com vários filmes institucionais, documentários e curta-metragens. O Casa tem como missão promover a arte e o desenvolvimento artístico, lutar pela equidade de gênero na criação e pela diversidade de artistas na cena. A direção-geral da cia é de Ligia Tristão Prieto, fundadora do Casa, artista mulher, lgbtqiapn+, que acredita na luta necessária para a ampliação de uma cena artística mais diversa, principalmente em Campo Grande–MS. O Grupo Casa é formado hoje por 15 artistas da cena, que compõe o caminho de trabalho diário do viver artístico no MS. Para saber mais sobre o coletivo siga as redes sociais @grupocasaproducoes.

Serviço: As inscrições para as turmas de 2025 podem ser feitas por meio de link nas redes sociais do grupo. Os investimentos são de R$ 100 para a matrícula e R$ 200 para mensalidade. O Grupo Casa fica na Rua Visconde de Taunay, 306, Amambai.