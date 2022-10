Grêmio Santo Antônio e AEFA são os finalistas do Estadual sub-17

O Grêmio Santo Antonio e AEFA são os finalistas do campeonato sul-mato-grossense da categoria sub-17. Ambos os times venceram os seus adversários e vão decidir o torneio de grande destaque e Mato Grosso do Sul. As finais serão em dois jogos, nos dias 5 a 12 de novembro em Dourados e Campo Grande.

Os jogos foram equilibrados, acompanha abaixo os detalhes das partidas.

Seduc 0x1 Grêmio Santo Antônio

Jogando no estádio Noroeste em Aquidauana, o time do Grêmio Santo Antônio venceu o Seduc, o qual é uma das grandes potências na formação de base, por 1 a 0. O jogo foi equilibrado, com um único gol aos 11 minutos do segundo tempo.

Ambos os times já vem a anos demonstrando uma grande rivalidade nas categorias de base.

Náutico 1×2 AEFA

Já em Campo Grande, no estádio Jacques da Luz, o Náutico perdeu para os douradenses do AEFA por 2 a 1. O primeiro gol da partida saiu aos 23, com Raysoon, para AEFA, sendo que três minutos depois, Sávio empatou o jogo. O gol da classificação saiu aos 38 minutos, com Eduardo ainda na primeira etapa.

As finais acontecem nos dias 5 e 12 de novembro, em dois sábados. As datas foram definidas pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS).

