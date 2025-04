Governo amplia para R$ 2.428,80 faixa de isenção do IR para o ano que vem

“Segue o princípio quanto mais se ganha, mais se paga”, avalia economista

O IR (Imposto de Renda) passará a ter a partir de maio, nova faixa de isenção para o ano seguinte. O valor da primeira faixa da tabela progressiva aumentou para R$ 2.428,80 que, somado ao desconto simplificado de R$ 607,20, garante que nenhum rendimento até dois salários mínimos mensais seja tributado. Para o jornal O Estado, a economista, Cristiane Mancini, explicou como deve ser a mudança na prática.

“O Governo Federal aumentou a faixa de isenção do Imposto de Renda. E isso significa que, se você ganhar mais, por exemplo, você vai pagar mais. Então, esse tributo, que é do imposto de renda, ele só vai incidir, ou seja, ele só vai ser taxado em valores acima dessa nova faixa (R$ 2.428,80). Antes era cobrado o tributo em R$ 2.259,00”, reforçou Mancini.

Ainda segundo a especialista em finanças, para o brasileiro essa atualização na regra é extremamente positiva. Porque aquele trabalhador que não tem um salário considerado alto, deverá pagar menos. “Segue aquele princípio que muitos brasileiros aguardavam há anos: quanto mais se ganha, mais se paga de alíquota. Então, é como se fosse um fôlego que o brasileiro passa a ter anualmente, quando ele precisa declarar o imposto de renda”, pontuou.

Com a nova tabela, a taxação é progressiva. Os salários com valor entre R$ 2.428,00 e R$ 2.826,00, será cobrado uma alíquota de 7,5% ao declarar o imposto. E acima de R$ 2.826,00 até o valor de R$ 3.751,00, a alíquota consequentemente será maior, de 15%. E para que fatura de R$ 3.751,00 até R$ 4.664,00, vão pagar uma alíquota de 22,5% de imposto de renda.

Em 2024, a tabela do IR teve reajuste de R$ 6,97% na faixa inicial, saindo de R$ 2.112 para R$ 2.559,20. Com isso, cerca de 15,8 milhões de brasileiros deixaram de pagar imposto no ano passado. A reportagem entrou em contato com a Receita Federal, questionando sobre o número de sul-mato-grossenses que deixariam de pagar o tributo. O órgão informou que ainda não possui dados detalhados para os estados.

Impacto na arrecadação

A Receita Federal estima um impacto de R$ 3,29 bilhões de renúncia fiscal em 2025, de R$ 5,34 bilhões em 2026 e de R$ 5,73 bilhões em 2027. O impacto será menor em 2025 porque a medida somente entrará em vigor no mês de maio e, portanto, não terá reflexos sobre a arrecadação do primeiro quadrimestre. A tabela do IR ficou congelada de 2016 a 2023. Desde então, a forma encontrada pelo governo para dar isenção a quem ganha até dois mínimos é reajustar a primeira faixa e conceder um desconto mensal para todas as outras.

Agora, projeto enviado ao Congresso deve cumprir compromisso de campanha de isentar quem ganha até R$ 5.000 mensais. Além disso, quem tem renda tributável de até R$ 7.000 deverá pagar menos imposto. A mudança se faz necessária para não haver cobrança brusca de IR acima de R$ 5.000. Para custear a isenção, lucros e dividendos acima de R$ 600 mil por ano deverão ter imposto mínimo de 10%. Parte dos congressistas, no entanto, é contra e quer alterar a medida.

Em 2023, a primeira faixa da tabela foi reajustada em 10,92%, subindo de R$ 1.903,98 para R$ 2.112. Houve ainda dedução simplificada fixa de R$ 528, zerando o imposto para quem ganhava dois mínimos da época e diminuindo o tributo a outros trabalhadores.

Isenção até R$ 5 MIL

Para 2026, o Governo Federal já havia enviado ao Congresso Nacional o Projeto de Lei (PL nº 1087/25) que eleva a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês. No entanto, o texto ainda vai tramitar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.

Declaração

Até as 10h desta segunda, a Receita Federal havia contabilizado a entrega de cerca de 12,2 milhões de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2025, ano-calendário 2024. A expectativa é de que 46,2 milhões de declarações sejam entregues até o fim do prazo. O envio da declaração após 30 de maio estará sujeito a multa.

Veja nova tabela do Imposto de Renda 2025

Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a Deduzir do IR (R$)

Até 2.428,80 0 0

De 2.428,81 até 2.826,65 7,5 182,16

De 2.826,66 até 3.751,05 15 394,16

De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 675,49

Acima de 4.664,68 27,5 908,73

