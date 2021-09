Funtrab oferta 1,6 mil vagas de emprego no Estado

Depois do feriado prolongado da Independência, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul reabre as portas nesta quarta-feira (8) com 1.636 vagas de emprego disponíveis na Capital e outros 29 municípios do interior do Estado.

Em Campo Grande são 555 oportunidades para atuação em áreas e níveis de escolaridade diversos. Analista contábil, arte finalista, auxiliar administrativo, estágio para auxiliar de engenheiro da construção civil, mecânico de automóvel, motorista carreteiro (PcD), pintor de casas e professor de inglês estão entre as vagas ofertadas.

As vagas disponíveis no interior do Estado são intermediadas pelas unidades da Casa do Trabalhador de: Dourados (152), Sidrolândia (105), Costa Rica (87), Ivinhema (74), Itaquiraí (70), Naviraí (63), Três Lagoas (58), Ponta Porã (56), Cassilândia (55), Iguatemi (54), Guia Lopes da Laguna (49), Rio Brilhante (40), Chapadão do Sul (39), Amambai (37), Ribas do Rio Pardo (30), Aquidauana (16), Caarapó (16), Nova Alvorada do Sul (14), Coxim (13), São Gabriel do Oeste (11), Jardim (9), Bataguassu (8), Nova Andradina (8), Corumbá (7), Maracaju (3), Paranaíba (3), Batayporã (2), Aparecida do Taboado (1) e Rio Verde de Mato Grosso (1).

A Funtrab disponibiliza para os trabalhadores na Capital, Dourados, Corumbá, Naviraí, Chapadão do Sul, Maracaju, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Sidrolândia, Três Lagoas, o agendamento de atendimento por meio do aplicativo “MS Contrata+”. A ferramenta permite que o trabalhador agende dia e hora para ser atendido, sem a necessidade de ficar na fila para retirar senha.

Confira aqui o detalhamento das vagas, endereços e telefones de cada unidade.

