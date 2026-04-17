Funcionário morre após complicações de queimaduras causadas por explosão em lava-rápido de Campo Grande

Morreu na tarde de quarta-feira (15) o trabalhador Marcos Ladeira, vítima de uma explosão registrada há menos de um mês em um lava-rápido localizado às margens da BR-163, na região da Chácara das Mansões, em Campo Grande.

O acidente ocorreu no dia 21 de março, enquanto Marcos realizava a limpeza da parte superior de um caminhão-tanque que transportava resíduos inflamáveis. Durante o serviço, houve uma explosão provocada por óleo diesel, deixando o funcionário gravemente ferido.

Ele foi socorrido em estado crítico e encaminhado inicialmente para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moreninhas. Devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para a Santa Casa, onde permaneceu internado. Segundo relato da irmã à polícia, Marcos sofreu queimaduras em cerca de 80% do corpo.

A familiar estava em outro estado quando recebeu uma ligação do hospital, já na quarta-feira (15), solicitando a presença de um parente. Ao chegar em Campo Grande, foi informada de que o irmão havia falecido.

De acordo com o boletim de ocorrência, Marcos apresentou complicações decorrentes das queimaduras, evoluindo para um quadro de infecção, que levou à morte. O corpo foi liberado apenas no fim da manhã de quinta-feira (16). O documento médico aponta que a causa do óbito está diretamente relacionada às lesões sofridas na explosão.

O caso também expôs um histórico de irregularidades ambientais no estabelecimento. Após o acidente, o lava-rápido foi multado em R$ 80 mil. Conforme as autoridades, o local já era alvo frequente de fiscalizações e autuações nos últimos três anos, mas retomava as atividades poucos dias após as inspeções.

O delegado Reginaldo Salomão, titular da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Ambientais e Atendimento ao Turista (Decat), informou que a investigação sobre o caso já foi concluída, restando apenas a emissão de laudo do Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) para finalização dos procedimentos.

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