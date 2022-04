Fortes chuvas deixa mortos, feridos e desabrigados no Rio de Janeiro

A região metropolitana da Grande Rio, Baixada Fluminense, Angra dos Reis no Rio de Janeiro foram fortemente impactadas pelo temporal de ontem (1). As chuvas deixaram mortos, feridos e desabrigados, além de gerar alagamento nas ruas da Lapa, no centro da capital carioca.

Uma pessoa morreu eletrocutada em Mesquita, na Baixada Fluminense, o Corpo de Bombeiros informou que a vítima era um morador em situação de rua, que aparentava ter 35 anos, o homem morreu quando passava por dentro d’água na região central do município. Em Nova Iguaçu, o rio Botas transbordou e a cidade está em alerta máximo. As vias da cidade estão completamente alagadas e o nível do rio segue em alta. A situação é crítica e as pessoas estão ilhadas em casa.

Em Angra dos Reis, na Costa Verde, cerca de quatro casas foram atingidas por deslizamentos de terra. Após a Defesa Civil ser acionada cinco pessoas foram resgatadas e outras 11 estão desaparecidas. Para auxiliar as vítimas, a prefeitura disponibiliza abrigos para os moradores que precisam deixar suas casas.

Com o temporal, a rodovia Rio Santos, BR 101, está com vários pontos de interdição parcial e total, devido a deslizamentos e alagamentos nos trechos de Mangaratiba e Angra dos Reis.

De acordo com o Centro de Operações da prefeitura do Rio, o município retornou ao estágio de mobilização na madrugada de hoje (1), devido à redução dos acumulados de chuva nas últimas horas. Foram detectados núcleos de chuva no entorno da cidade e no oceano, que poderão ocasionar chuvas fracas ainda neste sábado, principalmente na região costeira.

Com informações da Agência Brasil.