Forças de segurança de MS se reúnem para tratar sobre manifestações

A Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) irá se reunir com a Polícia Federal para discutir formas de cumprir a decisão do Ministro Alexandre de Moraes direcionada tanto aos órgãos estaduais como federais de segurança, sobre as últimas manifestações. A determinação deve cumprida no prazo estabelecido, qual seja, 48 horas a partir de segunda-feira (7).

Foi determinado o e envio de todas as informações sobre a identificação dos caminhões e veículos que participam ou participaram ativamente dos bloqueios em rodovias, vias e manifestações em frente aos quartéis das Forças Armadas, assim como os dados dos respectivos proprietários, pessoas físicas ou jurídicas; Informar a identificação de líderes, organizadores e/ou financiadores dos referidos atos.

Cabe ressaltar que a liminar expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral em 1º/11/2022 inclui em seu escopo não somente rodovias, mas também: Toda e qualquer via pública obstruída, as quais devem ser liberadas de imediato.

Locais que apresentem imposição de dificuldade à passagem, inclusive canteiros, calçadas, estão sob pena de aplicação de multa horária no valor de R$ 100 mil aos proprietários de veículos envolvidos na obstrução, que é o caso da manifestação na Avenida Duque de Caxias, nas imediações do Comando Militar D’Oeste, em Campo Grande.