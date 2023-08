Flamengo marca no fim e vence Coritiba com golaço de Gerson em grande jogo

O Flamengo visitou o Coritiba neste domingo (20), no Couto Pereira, e voltou a vencer no Brasileiro. O triunfo por 3 a 2 aconteceu com um golaço de Gerson nos minutos finais.

Robson abriu o marcador para o time da casa, Gabigol e Arrascaeta viraram ainda no primeiro tempo, e Edu deixou tudo igual logo após o intervalo.

Com o resultado, o Rubro-Negro vai a 35 pontos, acirrando a briga no G4 da competição. Já o Coxa, permanece com 14 e na luta para sair da zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o time da Gávea recebe o Internacional, enquanto os paranaenses enfrentam o Fortaleza fora de casa.

Antes da partida, o Coritiba anunciou a assinatura de um pré-contrato com o atacante argelino Islam Slimani, de 35 anos. O jogador estava no Anderlecht, da Bélgica.

Slimani tem no currículo passagens por clubes como Sporting, de Portugal, Leicester City e Newcastle, da Inglaterra, Fenerbahçe, da Turquia, Monaco e Lyon, da França.

