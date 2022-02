Fim de semana terá diversas interdições na região central de Campo Grande

Com avanço das obras de revitalização da região central da Capital, diversos pontos serão interditados neste fim de semana. Os serviços se concentram no recapeamento das ruas que passam por requalificação e integram a segunda etapa do Programa Reviva Campo Grande.

Nesta sexta-feira (11), a Rua Marechal Rondon, entre a Avenida Calógeras e a Rua Rui Barbosa, será parcialmente fechada para recapeamento. A previsão de liberação é no sábado, dia 12.

A partir do próximo sábado (12), diversos trechos estarão fechados, mas todos têm previsão de liberação para o mesmo dia, porque são serviços mais rápidos. A Rua Vasconcelos Fernandes, entre as ruas Dom Aquino e Barão do Rio Branco, será totalmente fechada para obras de recapeamento.

A Barão do Rio Branco, entre a Joaquim Nabuco e a Avenida Ernesto Geisel, também será totalmente interditada para obras de recapeamento. O mesmo ocorre no trecho entre a Avenida Calógeras e Rua 13 de Maio.

No domingo (13), a Rua Dom Aquino, entre a Avenida Calógeras e a Rua Joaquim Nabuco, será totalmente interditada para obras de recapeamento. Conforme a administração municipal, a previsão de liberação é para segunda-feira (14).

Para evitar transtorno a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) recomenda que os condutores atentem-se às interdições e optem por rotas alternativas.

