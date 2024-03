Fim da poeira e do barro: novos convênios vão levar asfalto a bairros de Coronel Sapucaia

Levar dignidade e melhor qualidade de vida à população. Com este lema o governador Eduardo Riedel assinou nesta sexta-feira (15) convênios para asfaltar dois bairros de Coronel Sapucaia, que fica na região de fronteira com o Paraguai. O investimento será de R$ 6,3 milhões. Os moradores contemplados não terão mais que lidar com poeira e barro nos dias de chuva.

“O que estamos fazendo aqui é cumprindo um compromisso firmado no nosso plano de governo, que é pavimentar as cidades e levar mais dignidade e qualidade de vida às pessoas. Coronel Sapucaia faz parte deste projeto e o prefeito pode voltar para casa sabendo que a cidade tem o apoio do Estado”, afirmou o governador.

Os convênios foram firmados pelo Governo do Estado, por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de MS). O primeiro tem o repasse de R$ 2,2 milhões para pavimentação e drenagem do bairro Jardim Madeira. Já o segundo trata-se de R$ 4,1 milhões para levar o asfalto (com drenagem) ao bairro Jardim Antunes.

“A população de Coronel Sapucaia vai agradecer muito tudo que está sendo feita pela cidade, em função desta parceria com o Estado. O município é pequeno e se não tiver esta ajuda fica difícil realizar estas obras, não tem como fazer sozinho”, afirmou o prefeito Rudi Paetzold.

Ele destacou que os dois bairros contemplados têm muitas ruas sem asfalto e que estas obras farão a diferença na vida dos moradores. “Eles reclamam muito porque quando é seco é poeira e quando chove é o barro. Então estas obras de infraestrutura são muito importantes e ainda ajudam em outras áreas como na segurança e limpeza da cidade”, explicou.

Também participaram da reunião o deputado federal Dagoberto Nogueira, os deputados estaduais Paulo Corrêa e Mara Caseiro, os secretários Eduardo Rocha (Casa Civil), João César Mattogrosso (adjunto da Casa Civil), Mirna Estela Arce Torres (adjunta da Seilog), além do diretor-presidente da Agesul, Mauro Azambuja Rondon.

Com Informação do Governo de Mato Grosso do Sul

