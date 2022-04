Festa do Queijo em Rochedinho promete atrair o público com gastronomia e atrações culturais

A famosa Festa do Queijo, que acontece no distrito de Rochedinho vai acontecer no dia 14 de maio a partir das 14h. A preparação da festa é um sucesso recendo muitos campo-grandenses já está sendo organizada e promete atrair o público com muita gastronomia e atrações culturais.

A última festa do queijo foi realizada em maio de 2019 e contou com a participação de pelo menos 5 mil pessoas. E, após dois anos sem acontecer em virtude da pandemia do novo coronavírus, a expectativa é grande para sua 5° edição.

E ontem (25), ja foi realizada uma reunião no gabinete da prefeita Adriane Lopes, dando a largada para os preparativos do tradicional evento.

Técnicos da Sidagro (Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e do Agronegócio) e da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), produtores da região de Rochedinho e representantes de instituições parceiras na realização do evento alinharam as ações preparativas para a festa.