FCDL MS realiza neste sábado a terceira edição do evento “Mulher de Sucesso”

A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul (FCDL/MS) realizará no próximo sábado, dia 10, a terceira edição do evento “Mulher de Sucesso”, em que serão homenageadas 50 mulheres que marcaram positivamente o setor produtivo e a sociedade durante esse ano.

O evento será realizado no Cinemark, no Shopping Campo Grande, às 9h, e contará com autoridades, empresárias, jornalistas, advogadas, varejistas e políticas que enfrentaram as dificuldades comuns às mulheres e se mostraram fortes e capazes de marcar seu espaço na sociedade.

A presidente da FCDL, Inês Santiago destaca que o evento existe para exaltar e reconhecer o trabalho das mulheres, contribuindo assim, para o avanço com a pauta da diversidade. “Em meio a tantas adversidades que nós mulheres enfrentamos diariamente, é importante esse reconhecimento para as mulheres que fazem a diferença na comunidade e deixam seu legado. Celebrarmos o sucesso dessas mulheres, que são dos mais diversos segmentos, é uma forma de retribuir todo esse esforço e contribuir para avançarmos com a diversidade no mundo do trabalho.

Entre as presenças confirmadas no evento, estão a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Patriota), a deputada federal e senadora eleita, Tereza Cristina (PP) e a Presidente Da Honrosa Diretoria Departamental De Concepción, Sulma Eladia Espinoza Garcia.

