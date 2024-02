Fávaro recebe vice-presidente da CNA para dialogar sobre medidas de apoio a impactados pelo El Niño

O Mnistério da Agricultura e Pecuária (Mapa), deve anunciar medidas emergenciais que auxiliem os produtores rurais que tiverem perdas na produção em decorrência das adversidades climáticas causadas pelo El Niño. O ministro Carlos Fávaro, recebeu nesta semana o vice-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), José Mário Schreiner, apresentou a preocupação do setor com as perdas na safra 2023/2024.

Nos últimos meses, diversas regiões enfrentaram desafios climáticos significativos. A intensidade da seca e, também, a ocorrência de chuvas excessivas, em virtude dos fenômenos resultaram em danos às plantações e rebanhos. Entre as propostas estão ações para o crédito rural, medidas de apoio à comercialização, fortalecimento de programas para incentivar a produção de culturas ameaçadas, entre outras.

O ministro salientou ainda a cooperação da Confederação no Plano Safra, com o encaminhamento de pleitos. “Conseguimos até superar um pouco as expectativas dentro do plano Safra”. O documento traz propostas emergenciais que visam mitigar os impactos adversos enfrentados pelo setor, atendendo às necessidades específicas de cada regiões do Brasil e as cadeias produtivas afetadas.

“Nós somos o governo do diálogo, por isso é fundamental está parceria entre o Mapa e essa entidade que tem a legítima representação do setor no Brasil, apresentando diagnósticos num momento de intempérie climático e de preços achatados. Um diagnóstico pra que a gente continue sempre ao lado dos produtores e assim, com toda certeza, estamos”, destacou o ministro Fávaro.

O vice-presidente da CNA salientou que as medidas apresentadas são necessárias no sentido de haver uma renegociação de dívidas e antecipação de recursos. “São medidas extremamente importantes para que a gente possa antecipar os efeitos sobre a produção brasileira”, acrescentou José Mário Schreiner.

