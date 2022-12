EUA dominam Irã, classificam em 2º e pegam a Holanda nas oitavas da Copa

Os Estados Unidos conquistaram a sua primeira vitória na Copa do Mundo do Qatar e também garantiram a vaga nas oitavas de final. A classificação ainda veio em uma partida com contornos geopolíticos polêmicos.

A seleção norte-americana superou o Irã por 1 a 0, nesta terça-feira (29), no Estádio Al Thumama, em Doha, e terminou na segunda colocação do Grupo B, atrás da Inglaterra. A adversária da próxima fase será a Holanda.

Os iranianos entraram em campo com a vantagem do empate, já que estavam com um ponto de vantagem na tabela diante do adversário direto. Do lado dos EUA, apenas a vitória interessava. A seleção do país da América do Norte começou com muita intensidade, controlando as ações e pressionando a equipe asiática, que estava armada para se defender e tentar reagir em contra-ataques.

No entanto, o Irã não conseguiu criar nenhuma oportunidade na primeira etapa e não resistiu à artilharia norte-americana. Pulisic, camisa 10 dos EUA, inaugurou o placar e quase precisou ser substituído por ter se chocado com o goleiro adversário. Os EUA ainda tiveram um gol anulado antes do intervalo e seguraram o pouco inspirado ataque iraniano na segunda etapa.

Com a vitória, os EUA chegaram aos cinco pontos, ultrapassaram o Irã, com três, e garantiram a segunda vaga para o mata-mata. A Inglaterra, que venceu Paós de Gales por 3 a 0 no outro duelo da chave, terminou em primeiro, com sete. A seleção de Gareth Bale ficou na lanterna, com um ponto. As equipes que seguem vivas no torneio enfrentarão os classificados do Grupo A.

Os duelos da semifinal, portanto, serão Holanda x EUA e Inglaterra x Senegal. As partidas serão disputadas no próximo sábado (3).

Com informações da Folhapress, por ADRIANO WILKSON E ANDRÉ MARTINS