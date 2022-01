Especializações e habilidades comportamentais são exigências das profissões com mais vagas para 2022

Pesquisa realizada pelo LinkedIn aponta profissões em alta para este ano

Uma pesquisa encomendada pela LinkedIn, plataforma social voltada para network e mercado de trabalho, mostra crescimento para cargos nas áreas que envolvem a tecnologia, porém, com uma exigência: a especialização. Principal requisito para contratação, é exigido um nível de conhecimento bastante elevado. O levantamento foi realizado pelos pesquisadores do LinkedIn Economic Graph que examinaram os usuários da plataforma entre janeiro de 2017 a julho de 2021 e calculou a taxa de crescimento em diversos cargos.

Outros dados apresentados pela pesquisa são as profissões com maiores expectativas de crescimento neste ano que exigem especializações, como pós-graduação, e habilidades comportamentais. À medida que os trabalhos voltam a ser presenciais ou híbridos, as atividades estão ficando mais digitalizadas e, nesse cenário, a tendência é que as profissões de tecnologia tenham ainda maior destaque a curto prazo para garatir as medidas de segurança necessárias às empresas e aos colaboradores.

Assim, engenheiros de software, cientistas de dados, especialistas em segurança cibernética e gestores de tráfego serão algumas das profissões com o maior número de vagas abertas ao longo de 2022, de acordo com a apuração. Dentre as cidades que terão as melhores oportunidades de emprego estão São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre.

Confira, a seguir, a lista divulgada pela pesquisa LinkedIn Economic Graph com os 25 empregos em alta para 2022:

1. Recrutador(a) especializado(a) em tecnologia;

2. Engenheiro(a) de confiabilidade de sites (Site Reliability Engineer – SRE);

3. Engenheiro(a) de dados;

4. Especialista em cibersegurança;

5. Representante de desenvolvimento de negócios;

6. Gestor(a) de tráfego;

7. Engenheiro(a) de machine learning;

8. Pesquisador(a) em experiência do usuário;

9. Cientista de dados;

10. Analista de desenvolvimento de sistemas;

11. Engenheiro(a) de robótica;

12. Desenvolvedor(a) Back-end;

13.Gerente de engajamento;

14. Gerente de equipe de produto;

15. Engenheiro de QA (Quality Assurance);

16. Consultor(a) de gestão de dados;

17. Líder de experiência do cliente;

18. Analista de design;

19. Analista de soluções;

20. Analista de gestão de risco;

21. Consultor(a) de design de produto;

22. Coordenador(a) de vendas internas;

23. Enfermeiro(a) intensivista;

24. Designer de conteúdo

25. Instrutor(a) de Agile.

(Agência Educa Mais Brasil)